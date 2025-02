Esta mañana, en diálogo con Ahora Cero, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, José Colombatto, se expresó respecto a la quita temporal de retenciones al campo. “Es algo que venimos denunciando desde hace más de 30 años”, recordó en primer lugar, y explicó que la situación en Argentina difiere de la otros países limítrofes como Uruguay, Paraguay o Brasil, en los que “cualquier productor que trabaja no tiene que pagar retenciones, sino impuestos como cualquier ciudadano”.



Luego, el productor agropecuario gualeguaychuense se refirió concretamente a la medida impulsada la semana pasada por el gobierno nacional, a la que consideró como un “paliativo”. “El precio internacional está bajo y a su vez estamos atravesando en gran parte del país una nueva sequía, lo cual genera incertidumbre y que el productor no pueda salir airoso en esta próxima cosecha. Esto obviamente genera malestar e incertidumbre debido a que el productor siempre, para cualquier campaña, se endeuda con gasoil, con grano o con fertilizante y sabe que con este combo que hoy tenemos es imposible no tener un número en rojo. Por eso valoramos la actitud del gobierno, pero también esperemos siga en esa tendencia de bajar las retenciones y que cuando este decreto se tenga que renovar en junio el gobierno vuelva a bajarlas hasta llegar a un punto en que el campo pueda trabajar libremente sin retenciones”.



