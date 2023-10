Críticas al oficialismo, advertencias a los opositores que aspiran a gobernar en el próximo período constitucional y una enfática defensa de la actividad gremial agropecuaria fueron los ejes del discurso de José Colombatto, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), al participar del acto de inauguración de la 39ª Exposición de la Sociedad Rural de Chajarí.

“El gremialismo termina siendo una verdadera pasión hecha de trabajo y convicciones. Una actividad que hacemos de forma paralela a nuestras tareas, pero que nos llena de satisfacción. Debe haber pocas cosas más reconfortantes que saber que uno deja la piel en defensa de los productores y las familias rurales”, remarcó el ruralista, y defendió su gestión: “Siempre hemos estado donde debíamos, más allá de los resultados de cada gestión, y podemos decir con orgullo que donde hubo un problema para el productor, allí estuvimos”.

El debate presidencial

Para Colombatto, el primer debate entre los candidatos presidenciales realizado en Santiago del Estero “nos dejó una sensación de vacío y de impotencia” porque “de los temas que realmente les importan a los argentinos se profundizó poco y nada”.

“Temas económicos, con conceptos y definiciones claras y contundentes, prácticamente no se vieron. Tampoco hubo un abordaje integral de la corrupción, la inseguridad y la lucha contra el narcotráfico. Ni hablar de temas inherentes a la producción agropecuaria que, si bien no estaban en el centro del debate, tampoco fueron abordados ni de soslayo”, se quejó.

Uno de los sectores más pujantes, dinamizadores y generadores de divisas de la Argentina “fue invisibilizado nuevamente y es triste y lamentable que una vez más la política se olvide del campo. No escuchamos una sola propuesta concreta que nos integrara y no hablamos sólo del oficialismo. Estamos podridos de ser un cajero automático donde todos vienen a retirar dinero. Basta de una vez por todas. Dejan los cantos de sirena, dejen de dorarnos la píldora en las reuniones y en los medios y pónganse a trabajar en políticas públicas a favor del campo. Se acabó el tiempo de la guitarra, al menos apréndanse la letra. Sean serios y responsables. No hay Argentina posible sin el campo”, enfatizó.

El “yategate”

El dirigente ruralista se refirió al escándalo del que fue protagonista Martín Insaurralde: “Es una vergüenza que pone al desnudo la desconexión de los políticos con la gente. Esa ausencia de empatía que indigna es la que aleja al pueblo de los gobernantes”.

“El caso Insaurralde es la punta del iceberg de un sistema podrido que tiene bases en el saqueo y la corrupción. En esos viajes millonarios seguramente están los recursos que faltan para dotar de wifi a las escuelas, el puente en la calle rural que no está, y tantas cosas más. Lo triste es que no es un caso aislado y sin ir más lejos en Entre Ríos tenemos un exgobernador condenado por corrupción y actúa como si no pasara nada”, remarcó.

Colombatto, al analizar la coyuntura provincial, expresó su deseo de que el gobierno que venga “pueda representarnos” porque “nos sentimos huérfanos hace muchos años. No hemos estado en el radar de los últimos gobernadores. No nos han defendido ni en las peores decisiones y coyunturas. No recibimos un trato empático ni en la peor sequía de las últimas décadas, ni cuando el gobierno nacional atacó a los productores con medidas confiscatorias. No tuvimos la suerte de otras provincias donde los gobernadores salieron a dar la cara” en defensa del campo. Ojalá que a partir de diciembre se acaben los mandaderos del Gobierno nacional y tengamos un gobernador con todas las letras”, cerró el presidente de Farer, publicó Código de Campo.