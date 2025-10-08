El libertario José Luis Espert pidió licencia como miembro de la Cámara de Diputados. Fue después de que la Justicia lo imputara formalmente a partir de una denuncia del dirigente peronista Juan Grabois, en la que se lo acusa por presunto lavado de dinero.

“Solicitar licencia por motivos personales desde el día de hoy, 8 de octubre, hasta el 8 de diciembre del corriente año”, pidió el economista este mediodía al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Su mandato como legislador finaliza el 10 diciembre.

La licencia, que no se sabe aún si será con o sin goce de sueldo, la deberá votar el cuerpo en el recinto. El artículo 17 del reglamento de la Cámara establece que se “decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin él”.

La presión para que Espert se tomara licencia la ejercieron sus aliados de Pro, que sugirieron a Menem que el libertario debería dar un paso al costado para desactivar la crisis. Menem se resistió y esperó las instrucciones de la Casa Rosada.

Espert fue imputado ayer en el marco de la causa que se abrió por la denuncia presentada contra Espert por el candidato peronista Juan Grabois a raíz de los 200.000 dólares que el diputado libertario cobró en 2020 de Federico “Fred” Machado, el empresario que Estados Unidos reclama que la Argentina le entregue para juzgarlo por una serie de cargos que incluyen conspiración para el narcotráfico, el lavado de dinero y la estafa.

La denuncia sostiene que Espert percibió “al menos la suma de 200.000 dólares de parte de una banda criminal que formaba parte de estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico, y que se encuentra siendo juzgada en el fuero criminal del Distrito Judicial Este de Texas, Estados Unidos”.

Espert no concurrió hoy a la sesión que se está llevando a cabo y en la que la oposición busca limitar la herramienta de los decretos de necesidad y urgencia, señala La Nacion. De avanzar la iniciativa, significará un duro golpe al Gobierno.

Como consecuencia del escándalo por sus nexos con Fred Machado, Espert no solo fue imputado en la Justicia, sino que además renunció a su candidatura como diputado nacional por La Libertad Avanza y dejó la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto, donde será remplazado por Alberto Benegas Lynch.