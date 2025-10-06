José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La decisión fue oficializada esta mañana, a través de una nota presentada ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.

Espert no sólo integraba la Comisión de Presupuesto, también la presidía, y la oposición pretendía su salida por los vínculos del diputado libertario con el empresario Fred Machado, sospechado en una causa de narcotráfico en Estados Unidos.

Este domingo por la noche, Espert declinó su postulación a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires luego de reiterar en varias oportunidades durante el fin de semana que no se iba a bajar de la candidatura.