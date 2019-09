José Medina: "El físicoculturismo es un deporte de superación y conducta"

En el boxeo, los profesionales no pueden pelear fuera del ring, pero ¿qué pasa en el fisicoculturismo?

Medina es un gran estudioso de este deporte. No sólo ha competido y ganado infinidad de premios, sino que sigue de cerca cada publicación, cada estudio y cada entrevista sobre el tema.

“El culturismo no es un deporte de contacto. Creo que asociar esta disciplina con la violencia tiene que ver con nuestra cultura, porque relacionamos a un hombre con une envergadura física importante, con la violencia. Es como unir el delito con un determinado tipo de rostro”, opinó el deportista.

“Mi vida nunca estuvo cerca de la violencia. No se puede relacionar al culturismo con la violencia porque es generalizar. Es como decir: Todos los abogados son corruptos, o todos los políticos, tal cosa. No pasa por ahí”, aseguró el entrenador,

Esta disciplina “es muy individual porque tenés que entrenar solo y esto muchas veces te aísla por la disciplina que requiere; siempre hablando de deportistas de competición”, aclara.

Las competencias son muy duras; la estética es un gran porcentaje de lo que será juzgado: “los jueces te dicen quién gana y quién no gana, pero no hay un tiempo a cumplir, no hay que correr, no hay que hacer nada. Por supuesto que tiene parámetros, pero es muy subjetivo, es muy estético”, contó Medina, quien además resaltó que aunque no se explote la veta competitiva, este deporte trae muchos beneficios para quien lo practica “porque trabajamos todo el sistema muscular. En este sentido tenemos que resaltar la importancia de mantener el músculo sano, fuera de la lipotoxicidad”.

“Sanear el sistema metabólico”

Una de las preocupaciones más comunes en términos de salud es el sobrepeso. Medina citó una frase: “No baja de peso quien quiere, sino quien puede”, y explicó que si la persona tiene lipotoxicidad en sus músculos, por más que haga dietas no va bajar de peso. “Hay que entrenar el músculo para sanear el sistema metabólico. Una vez que lograste ese paso, recién ahí podemos incidir en el peso”, explicó el profesional.

Pero para sanear el cuerpo se necesita voluntad y conducta. “Salir a la noche, tomar alcohol, emborracharse, no le sirve a nadie. A ningún joven le sirve tener ese estilo de vida”, opinó Medina, quien lógicamente apuntó a abrazar el deporte recreativo para elevar la autoestima de las personas.

“El deporte te exige mucho conocimiento. Tanto de quien lo practica como del entrenador porque hay que alimentarse bien, suplementarte bien. La alimentación difiere según la especialidad. En época de competición nos basamos en la proteína. Los hidratos de carbono los bajamos bastante y generalmente no comemos harina”, apuntó.

Además, detalló que “se ha instalado que el exceso de proteína hace mal a los riñones. Eso no es así y ya está confirmado científicamente”.

En cuanto a las bebidas opinó que “lo más sano es tomar agua, pero también se puede tomar una gaseosa light o bebidas sin azúcar”.

José Medina 2.jpg

¿Caminatas o pesas?

La mayoría de la gente sale a caminar y son muchos los profesionales de la medicina que aconsejan tomar largas caminatas, “pero no está bueno que tu salud dependa de una caminata”, dijo Medina.

¿Por qué? “Porque la caminata trabaja las fibras musculares lentas, y estas fibras metabolizan lípidos –fundamentalmente-, pero no se trabaja sobre la fibra muscular rápida que es la que permite mantener tu calidad de vida”.

“Cada milímetro de fibra muscular rápida tiene 70 mil receptores insulínicos, es decir, en la medida que estimulemos esas fibras rápidas, vamos a poder metabolizar mejor el azúcar”, apuntó.

Y continuó: “A los diabéticos excedidos de peso se los manda a caminar cuando lo ideal es hacer pesas, hacer trabajo de fuerza para activar las fibras rápidas y sanear el sistema metabólico. Tenemos una sociedad donde se toman más medicamentos y se hace cada vez menos ejercicio. Evidentemente tenemos que replantearnos algo”.

Finalmente, comentó que leyó un “estudio en Estados Unidos con mujeres afroamericanas de más de 45 años. Las hacían caminar una hora diaria a 4 kilómetros por hora. Descubrieron que el beneficio fisiológico que tenían, era el mismo que si se quedaban en el sillón mirando la tele. Entonces es hora de replantearnos estas cosas.

No hay que relacionar el gimnasio con hacer músculos. El gimnasio hay que usarlo para tener salud, sobre todo para las personas de 40 años y más que necesitan fortalecer sus músculos. Los adultos mayores no necesitan tomar una sopita e ir a la cama. Tienen que fortalecer sus músculos más que nadie”, concluyó.