José Taffarel defendió al rugby: "La conducta no viene del club, sino de la sociedad y la familia"

En este sentido, una auténtica leyenda del rugby de Gualeguaychú habló y defendió al deporte que no sólo practica sino que se ocupa de transmitir a nuevas generaciones a partir de su rol de entrenador.

“El hecho acontecido en Villa Gesell me angustia, pero no sólo por el rugby sino por la humanidad, porque esto tiene que ver con la sociedad en la cual nos manejamos. También siento angustia por el chico asesinado, porque uno se pone en el lugar de padre y se quiere morir. Y también me angustio si pienso en los padres de los otros chicos”, afirmó José Taffarel, símbolo del rugby en Gualeguaychú, quien considera injusto que se culpe del hecho al deporte en sí: “Muchas veces tratamos de generalizar un poco las situaciones que tienen que ver con el rugby, pero muchos no conocen que el rugby tiene principios morales muy estrictos aplicables dentro del campo de juego”.

NOTICIA EN DESARROLLO