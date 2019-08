Joven de 14 años se colgó de un cuarto piso para escapar de su padre que la quería violar

La Policía de Valencia detuvo a un hombre de 38 años de origen boliviano por un presunto delito de abuso sexual a su hija de 14 años, a quien habría intentado violar, según fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 23:15 horas de este martes, cuando los agentes fueron requeridos para dirigirse al barrio del Distrito Marítim donde, al parecer, una niña de 14 años estaba colgando del tendedero de ropa de un cuarto piso gritando que su padre la quería violar.

Al parecer, el padre intentó abusar sexualmente de la menor y ésta, aprovechando que entró en la habitación su hermana pequeña, escapó a la ventana para pedir auxilio, subiéndose al tendedero.

Según las fuentes, no era la primera vez que sucedía, ya que, al parecer, el año pasado hubo otro posible episodio de abuso sexual y de intento de grabación oculta mientras la menor se duchaba con su hermana, y aunque no lo denunció en su día por miedo, llegó a dormir con unas tijeras bajo la almohada.

Cuando los Agentes de la séptima Unidad de Distrito Maritím y la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) de la Policía Local de Valencia llegaron al lugar, observaron a los vecinos intentando romper la puerta para auxiliar a la menor.

Los Agentes accedieron a la vivienda rescatando a la menor y sus dos hermanos pequeños, según las fuentes, que han indicado que la niña de 14 años fue atendida por el SAMU y trasladada al Hospital Clínico acompañada por una agente de la Policía Local.

Mientras la madre volvía al domicilio desde Altea (Alicante) donde trabajaba, los menores se quedaron a cargo de la persona autorizada por ella.

El padre fue detenido y, tras leerle sus derechos, fue trasladado por la Policía Local a la Inspección Central de Guardia para evitar un linchamiento vecinal y desde donde será pasará a disposición Judicial.

furgoneta-tatestados-altea-web-800x600.jpg La policía acudió a rescatar a la niña y detuvo al padre a quien quería linchar los vecinos

La mitad de violaciones en España son niños

La mitad de las denuncias por agresión sexual en España tiene como víctimas a niños y eso que solo llegan a conocerse un 15 % de los abusos a menores, un problema que solo se visibiliza cuando ocurren casos como el de la joven de 14 años que se colgó del tendedero para evitar que su padre la violara.

Organizaciones de defensa de la infancia consultadas por Efe coinciden en la urgencia de aprobar la ley de Protección Integral frente a la violencia contra los niños -paralizada por el final de legislatura- y hacerlo en los 100 primeros días del nuevo Gobierno, porque el sistema actual no garantiza la protección de los menores ante cualquier tipo de violencia.

Las últimas víctimas mortales de uno de los tipos de violencia que sufren los menores, la machista, han sido el joven de 15 años asesinado por su padre en Andorra (Teruel) y el niño de 11 años de Beniel (Murcia) también asesinado por su progenitor como una forma de venganza hacia su madre.

Pero hay muchas más víctimas invisibles cuyos casos, la mayoría, nunca se conocerán, alerta Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de infancia de Save the Children. "Nos preocupa que solo el 15 por ciento de los casos llegan a la policía o se denuncian, con lo cual los datos conocidos serían solo la punta del iceberg de una realidad mucho mayor".

Según los últimos datos del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior, el 49 % del total de denuncias de violencia sexual tiene como víctimas a un menor de edad, destaca la experta. Como ocurrió con la niña que huyendo de su padre se colgó en el tendedero, "los niños no denuncian por miedo y es que en la gran mayoría de los casos el agresor es del entorno de confianza del niño e incluso del familiar directamente".

"Llevamos años pidiendo la ley y luchando para que se apruebe porque el sistema actual no protege a la infancia lo que debía, falta un marco de protección completo", insiste. ¿Qué falla? "Hay una gran deficiencia en prevención, en detección y en la judicialización de los casos, contamos con profesionales que no tienen las herramientas para detectar y en muchos casos para denunciar los casos de violencia contra la infancia, tenemos muchos niños que no conocen sus derechos y que no saben donde denunciar y los sistemas no están adaptados para ellos presenten esa denuncia", enumera la experta de Save the Children.

La tramitación del anteproyecto de ley Orgánica de protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que ya había recibido el informe del Consejo del Poder Judicial, se ha quedado parada por la situación política, aunque según la experta, si el Consejo de Estado enviara su informe, el Ejecutivo en funciones podría seguir con la aprobación del proyecto de ley para su remisión al Parlamento. (fuente: Infobae / EFE)