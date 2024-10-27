Este domingo, minutos antes de las 4 de la madrugada, un Chevrolet Corsa protagonizó un siniestro vial en la intersección de Alfonsina Storni y Millán de la ciudad de Concepción del Uruguay.Allí el conductor de 29 años, transitaba de norte a sur, y debió realizar una maniobra para poder esquivar a un perro, por lo cual perdió el control del vehículo y chocó de costado y frente contra un poste.

Afortunadamente resultó sin lesiones pero tras la intervención a Tránsito Municipal, realizaron las pruebas pertinentes de alcoholemia, las que dieron como resultado positivo 1,34 g/l, publicó La Pirámide.

(Ahora)