POLICIALES
Joven alcoholizado esquivó un perro y chocó un poste de luz
El joven conductor de un Chevrolet Corsa debió someterse al test de alcoholemia, que arrojó resultados positivos: tenía 1,34 gramos de alcohol en sangre.
Este domingo, minutos antes de las 4 de la madrugada, un Chevrolet Corsa protagonizó un siniestro vial en la intersección de Alfonsina Storni y Millán de la ciudad de Concepción del Uruguay.Allí el conductor de 29 años, transitaba de norte a sur, y debió realizar una maniobra para poder esquivar a un perro, por lo cual perdió el control del vehículo y chocó de costado y frente contra un poste.
Afortunadamente resultó sin lesiones pero tras la intervención a Tránsito Municipal, realizaron las pruebas pertinentes de alcoholemia, las que dieron como resultado positivo 1,34 g/l, publicó La Pirámide.
(Ahora)