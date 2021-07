Joven contador desaparecido: los perros pierden el rastro a 20 metros del auto

Después, al confirmarse que no llegó ni al gimnasio ni al lugar donde iba a ver el partido con unos amigos, familiares insistieron el llamarlo, pero la comunicación derivaba al contestador. Su celular estaba apagado. Gracias al rastreo satelital de su correo, se logró localizar el vehículo cuyo recorrido iniciaba en su casa y terminaba donde encontrado, en las inmediaciones a los barrios 1º de Julio y 30 de Octubre, a pasos del Complejo Escuela Hogar.

Tras la requisa al vehículo, en la guantera, hallaron nueve mil dólares. Según lo confirmaron fuentes policiales a Elonce TV. El auto no estaba violentado y no fue dejado bien estacionado.

En la oportunidad, el hermano de Calleja, Lucas, aclaró a Elonce TV que Gonzalo “es contador y trabaja en una constructora; desde hace un tiempo es socio minoritario de esa empresa familiar en la que trabaja hace muchos años”.

“Cambiaba dinero a particulares, de vez en cuando, pero nunca esa suma que encontraron. Esa no es su profesión”, remarcó el joven en relación a la actividad en la que se desempeñaba el profesional desaparecido.Lucas contó que recorrió toda la ciudad en busca de su hermano, desde la toma vieja hasta el centro. “Realmente no tenemos novedades sobre su paradero. Ojalá esté cerca, éste sano y no le haya pasado nada”, esperanzó.

En la oportunidad, agradeció los llamados que recibió desde Paraná y distintos lugares de la provincia, para aportar dados a la búsqueda, y otros que lo hicieron para darles fuerza en este difícil momento.

“Todo lo que recibimos lo trasladamos a Investigaciones para que ellos se encarguen, porque todos los datos son supuestos hasta poder corroborarlos”, argumentó.Tras el pedido de localización que fue realizado anoche, a las 22, distintas áreas de la Policía de Entre Ríos trabajan en busca de Calleja. Personal de Inteligencia Criminal y efectivos de Investigaciones recolectan datos informáticos que aporten a la búsqueda. Además, los uniformados recorrieron casa por casa consultando a los vecinos, y los datos que se recabaron fueron aportados a la Fiscalía en turno.

Al operativo policial que se desplegó para dar con el paradero del joven contador sumaron dos perros de rastreo y con un drone demarcaron la zona donde hallaron el vehículo. Además, aproximadamente a las 13, el helicóptero de la Policía de Entre Ríos sobrevoló el perímetro de búsqueda.Según los datos a los que accedió Elonce TV, los registros de las cámaras de seguridad de particulares y del supermercado estaban siendo peritados por personal especializado.

En tanto, tras la intervención de la División Montada y Canes se supo que los perros marcan 20 metros desde el lugar en el que hallaron el auto y pierden el rastro.

“Estiman que lo subieron a otro auto o pasó algo similar, porque el perro perdía el rastro”, informó el hermano de Calleja.

“El celular no estaba en el auto y hasta la madrugada daba apagado, pero ahora aparentemente da tono. Inteligencia Criminal está trabajando eso”, mencionó al respecto.