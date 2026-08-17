La joven hallada en un camión tras cuatro días de búsqueda, Florencia, de 25 años y oriunda de Concordia, se encontraba en buen estado de salud y manifestó ante los investigadores que había acompañado voluntariamente al camionero con el que fue localizada.

A partir de su declaración, la Fiscalía descartó una privación ilegítima de la libertad y dispuso la inmediata liberación del conductor, un hombre de 58 años oriundo de Buenos Aires.

Florencia era buscada desde el martes 11 de agosto y fue encontrada el sábado dentro de la cabina de un transporte de cargas que circulaba desde Corrientes hacia Entre Ríos. Hasta ese momento, la falta de noticias durante varios días había llevado a los investigadores a considerar diferentes escenarios, entre ellos que pudiera encontrarse retenida contra su voluntad.

El fiscal Martín Núñez, a cargo de las directivas de la investigación, explicó que la joven fue examinada primero por un médico policial y posteriormente por un médico forense. “Se encuentra en perfecto estado de salud”, confirmó a Concordia Policiales. Tras completarse esas actuaciones, Florencia pudo regresar a su domicilio.

Por qué liberaron al camionero

El conductor había quedado inicialmente aprehendido por el supuesto delito de privación ilegítima de la libertad. La medida se había adoptado de manera preventiva ante las circunstancias en las que Florencia fue encontrada y porque durante cuatro días no había existido comunicación con sus familiares.

“Nosotros presumíamos que había sido secuestrada o había sido privada de su libertad por la cantidad de días, sin dar aviso de dónde estaba ni nada. Era muy llamativa la situación”, explicó Núñez sobre la hipótesis que se manejaba antes de entrevistar a la joven.

Sin embargo, la declaración de Florencia modificó el escenario. Según indicó el fiscal, manifestó que “en ningún momento estuvo obligada a permanecer en el camión” y que había recibido un trato adecuado durante el viaje, incluida alimentación. Con esos elementos y después de constatar su estado físico y psíquico, la Fiscalía ordenó la libertad del camionero.

Una decisión impulsiva y cuatro días sin contacto

De acuerdo con lo reconstruido por la investigación, la joven había tomado la decisión de acompañar al transportista por voluntad propia. Núñez explicó que Florencia describió su determinación como impulsiva y posteriormente encontró dificultades para informar a su familia dónde estaba.

Una de las particularidades que complicó la situación fue que la joven no tenía teléfono celular, no utilizaba redes sociales y tampoco recordaba los números telefónicos de sus familiares. Esa circunstancia impidió que pudiera comunicarse durante el recorrido y explicar que se encontraba bien.

El fiscal señaló que Florencia “no sabía ningún número de teléfono de ningún familiar para poder dar aviso de lo que había hecho, de que se había ido y que no había dado aviso a nadie”. Una vez escuchado su relato, los investigadores determinaron que no existían elementos para sostener que hubiese permanecido en el vehículo contra su voluntad.

Las dos hipótesis que investigaba la Fiscalía

Mientras no había noticias sobre el paradero de la joven, el operativo desplegado en Concordia trabajó simultáneamente sobre dos posibilidades. “Teníamos dos hipótesis principales, dos hipótesis más fuertes. Una era que hubiera abordado algún vehículo Florencia, y otra que pudiera ser una autodeterminación también, que se arrojara al arroyo”, detalló Núñez.

Por ese motivo, además de la investigación sobre vehículos y cámaras, se desplegaron rastrillajes en inmediaciones del arroyo Yuquerí Chico. Participaron efectivos de distintas dependencias policiales, Bomberos Voluntarios y Prefectura, con tareas tanto por tierra como en sectores de agua.

La pista decisiva apareció a partir del análisis de las cámaras. Las imágenes permitieron establecer que Florencia había transitado por la Autovía 14, pero los registros se interrumpían a la altura del puente sobre el arroyo Yuquerí Chico. Tampoco existían imágenes posteriores que mostraran su ingreso a Concordia.

Un camión que demoró más que los demás

Ante esa situación, investigadores comenzaron a comparar los vehículos que habían pasado por distintos puntos de cámaras. Allí surgió un elemento que llamó su atención: un camión había tardado más que otros rodados en cubrir la distancia entre dos puestos de registro.

“Comparando todos los vehículos que habían transitado en la Autovía, pudimos detectar que había un camión que demoraba más tiempo que el resto de los vehículos en pasar por los dos puntos de cámara que teníamos”, explicó el fiscal. Esa diferencia llevó a considerar que el transporte podía haberse detenido durante el trayecto.

Con esa hipótesis, personal de la División Investigaciones profundizó el seguimiento. A través de registros de patente disponibles en los puestos camineros fronterizos de Concordia, los agentes consiguieron identificar el vehículo y posteriormente determinar qué empresa era su propietaria.

El GPS permitió localizar el transporte

Una vez identificada la firma, los investigadores recurrieron al sistema de geolocalización del transporte. “A través del sistema GPS, se pudo llegar a determinar dónde estaba y se paró la marcha”, relató Núñez. Así lograron confirmar que Florencia viajaba junto al camionero y finalizaron cuatro días de incertidumbre sobre su paradero.

Al mismo tiempo que se concretaba el seguimiento tecnológico, otra parte del operativo continuaba trabajando sobre la segunda hipótesis. Efectivos realizaban rastrillajes en los alrededores del Yuquerí Chico y posteriormente avanzaron sobre sectores del agua.

El fiscal destacó que el resultado surgió de numerosas horas de revisión de registros y trabajo territorial. “A veces se sintetiza en pocos minutos, pero son muchas horas y mucha gente visualizando cámaras, buscando, pidiendo, localizando, descargando”, sostuvo al describir las tareas realizadas.

El cierre de la búsqueda

Una vez encontrada, la joven fue trasladada inmediatamente a Concordia por disposición de la Fiscalía. Allí se realizaron los controles médicos y las entrevistas necesarias para establecer su estado y determinar qué había ocurrido desde el momento en que se perdió contacto con ella.

El relato de Florencia permitió finalmente descartar la hipótesis delictiva que había motivado la aprehensión inicial del camionero. “Se despejó que no había sido privada de la libertad, sino que había acompañado en el viaje a un camionero”, resumió Núñez.

Con esa información, el hombre de 58 años recuperó inmediatamente la libertad, mientras Florencia regresó con su familia tras comprobarse que estaba en buenas condiciones de salud. De esta manera concluyó un operativo que durante cuatro días combinó rastrillajes terrestres y acuáticos, revisión de cámaras, identificación de vehículos y seguimiento mediante GPS para determinar el paradero de la joven. (Elonce)