Un joven de 21 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo en Urdinarrain, acusado de protagonizar un violento episodio que incluyó amenazas, disturbios y daños materiales en el barrio San Agustín.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Urdinarrain alrededor de las 3.40, en inmediaciones de calles Rocca y bulevar San Martín, tras reiterados llamados telefónicos que alertaban sobre la presencia de un individuo en actitud agresiva hacia vecinos de la zona.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al joven —con el torso desnudo y en evidente estado de exaltación— generando disturbios frente a una vivienda ubicada en la esquina.

Según manifestó la propietaria del domicilio, una mujer de 45 años, el sujeto caminaba reiteradamente por la vereda y en una de sus pasadas comenzó a insultar a las personas presentes. Al ser consultado sobre lo que ocurría, su conducta se tornó aún más violenta: tomó un palo de leña y comenzó a proferir amenazas, asegurando que dañaría los vehículos estacionados en el lugar.

De acuerdo al relato, también arrojó piedras y provocó la rotura de un árbol de especie “pezuña de vaca” que había sido recientemente plantado frente al inmueble, además de desafiar a los vecinos a pelear.

Ante la situación, el masculino fue inmediatamente reducido por el personal policial y trasladado en calidad de aprehendido a la Jefatura Departamental, con conocimiento e intervención del fiscal de Propiedad en turno.