La causa que investiga el asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco dio un paso firme en la reconstrucción de cómo fueron los últimos minutos con vida del joven de 29 años.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a Diario Norte, el informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses reveló que la víctima recibió dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la clavícula derecha, además de múltiples heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo.

En total, los peritos constataron al menos seis lesiones compatibles con un ataque de extrema violencia.

El informe forense también detectó la presencia de heridas en uno de los brazos, lo que indicaría que Álvarez Guardia trató de defenderse durante el ataque.

De acuerdo con las conclusiones de los expertos, la lesión letal fue una de las heridas provocadas en el cuello. De esta manera, quedó descartada la primera hipótesis que señalaba que el golpe mortal había sido en el pecho.

La situación judicial de Victoria Luz Cantero



El crimen ocurrió el 2 de agosto en el barrio 100 Viviendas CGT, de Resistencia, y la principal acusada es la pareja de la víctima, Victoria Luz Cantero.

La joven permanece detenida desde el mismo día del hecho, se negó a declarar ante la Justicia y fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua.

En las últimas horas, la causa sumó otro elemento determinante en relación a la situación de Cantero: el Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco concluyó que la imputada no presenta alteraciones mentales y es plenamente responsable de sus actos.

Los próximos pasos en la investigación

Los fiscales Juan Martín Bogado y Ana González de Pacce serán los encargados de considerar el informe en las próximas instancias procesales.

Ambos tienen plazo hasta el 18 de agosto para dictar la prisión preventiva de Cantero, mientras avanza la causa por homicidio agravado.

Cómo fue el crimen en Chaco



El hecho ocurrió el domingo en una casa ubicada sobre la calle Donovan al 1400, en la ciudad de Resistencia. De acuerdo con la investigación, Matías Julián Álvarez Guardia recibió una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja, Victoria Luz Cantero.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por un amigo al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, murió poco después como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar las circunstancias del crimen y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Fuente: TN