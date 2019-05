Joven con parálisis se recibió de médico: "Las limitaciones están en la cabeza"

"Siempre viví con la medicina. Con médicos, neurólogos, kinesiólogos. Me propuse estudiar muy firme desde el primer día", contó. "Lo hice con cariño y amor. Se hizo más llevadero", añadió.

"Wenchy" señaló que dedicaba ocho horas diarias al estudio, incluso los fines de semana. "Fue una etapa bastante dura, pero hermosa. La verdad es que fue increíble. Cumplir un sueño es alucinante", expresó.

El joven médico contó que le quedaron secuelas motrices del parto, ya que se quedó sin oxígeno. "No puedo escribir", comentó al tiempo que añadió que fue víctima de bullying y de "muchos prejuicios".

"Hace poco me subí a un colectivo. Me trataron como a un nene de 5 años. Yo me empecé a reir. Pensé cuánto prejuicio hay a simple vista. Me pasó a mí también cuando fui a competir con chicos con discapacidad a los juegos nacionales. Me sentía bien con respecto al resto de la competencia, sin embargo, uno me ganó por afano", manifestó.

Wenceslao fue sometido a cirugías en la cadera y en los dos fémures y pudo hacer artes marciales, lo que más le gusta. "Taekwondo fue mi pilar, mi eje en todo. Mis entrenadores querían que saliera adelante. Me decían que las limitaciones estaban en mi cabeza, no en lo motriz. Pienso exactamente lo mismo", indicó.

Wenchy conoció a muchas personas con dificultades cognitivo-motoras muchos más severas que la que tiene. Como no puede escribir de puño y letra usa un teclado. Tiene Facebook, Instagram, una cuenta de e-mail y WhatsApp. "Hoy quiero contar mi historia. Siento que progreso día a día gracias al esfuerzo y la perseverancia. Quiero que todos se animen a hacerlo. Tendemos a pensar que no podemos. Es lo que creamos. Somos quienes sustentamos nuestro propios límites".

Tras recibirse, Wencesalao hora quiere dedicarse "a hacer infantil y psiquiatría". "Quiero hacer las dos carreras juntas", sostuvo.