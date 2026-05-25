Un joven de 24 años fue detenido esta madrugada en Larroque tras agredir a un funcionario policial cuando lo retiraban de un boliche, donde había causado disturbios.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.20, cuando personal de Comisaría Larroque intervino en el boliche tras ser alertado por disturbios y molestias ocasionadas por el joven dentro del establecimiento.

Al momento de ser retirado del lugar, el involucrado reaccionó de manera violenta y atacó a un suboficial que se encontraba realizando tareas de seguridad adicional en el local.

La situación fue rápidamente controlada y el joven quedó detenido acusado de resistencia a la autoridad.

Por disposición de la Fiscalía en turno, fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia.