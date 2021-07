Joven secuestrada y abusada en Paraná: "Era entregada a personas mayores"

La joven fue hospitalizada por las heridas sufridas en todas partes del cuerpo y le están realizando diversos estudios. La madre de la chica, quien pidió reservar su identidad, brindó a Elonce TV, detalles de estado en que se encuentra su hija.

“Fue abusada, tiene hematomas en sus partes íntimas y golpes en la cabeza”, informó la mamá. La joven, “va y viene del hospital continuamente, está en mi casa, pero le están realizando diversos estudios”.

“Cuando me enteré que la había sacado de esa casa, me sentí muy mal. Estaba desesperada por verla y la fiscal me dijo que ella estaba muy dolorida y golpeada”, señaló.Abusada y prostituidaLa mujer, contó que su hija logró contarle algunos detalles de lo que padeció. “Recuerda varias cosas de los días que estuvo secuestrada y como se la llevaron. Según lo que me contó, la entregaban a personas mayores, mi hija fue prostituida. La usaban hacer plata, la querían para el negocio de trata de personas y ella se resistía”.

“No lo voy a negar que mi hija se drogaba, pero pido justicia porque ella no se merecía que le hagan algo así”, dijo, y agregó que “pido que encuentren a los responsables que quedan sueltos, porque andan merodeando por mi zona”, denunció.

Según lo expresado por la madre, la joven “no era drogadicta, solo consumía cuando tenía plata. Esto que le pasó no tiene nada que ver con ese tema”, apuntó.Llamado anónimoEl lunes 12 de julio, una vecina escuchó pedidos de auxilio desde la vivienda donde estaba secuestrada la joven, fue por ello, que dio aviso a la policía quienes rescataron a la joven. “Agradezco ese llamado, porque si no, hoy estaría velando a mi hija”.

Al finalizar, la mujer dijo que “nunca hice una denuncia porque yo creía que mi hija estaba en buenas manos, porque tenía comunicación con ella. Pido justicia, porque lo que hicieron no tiene perdón de Dios”. Elonce.com