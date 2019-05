Jóvenes de 14 y 17 años violaron a otro de 13 y le contagiaron sida y sífilis

El escalofriante hecho sucedió en la localidad bonaerense de Pilar. Los agresores quedaron detenidos.

Dos adolescentes de 14 y 17 años fueron detenidos en la noche del sábado, acusados de violar a un menor de 13 en el barrio Río Luján de Pilar. Producto del ataque, la víctima fue contagiada de sífils y HIV, y se encuentra internada en el Hospital Pediátrico Falcón, de Del Viso. De acuerdo a lo publicado por Pilar a Diario, el ataque se produjo unos 15 días atrás, en un descampado del barrio donde viven tanto los agresores como la víctima. Aunque al principio el chico no le contó nada a su familia, días más tarde comenzó a sentir un fuerte dolor en la zona anal, por lo que su madre lo llevó al Hospital Sanguinetti, de Pilar. Según contó la abuela, ahí le dijeron que tenía un forúnculo y lo mandaron a la casa con antibióticos. Sin embargo, como la molestia continuaba consultaron a una pediatra que atiende de manera periódica en el merendero Manos en Acción, al que concurrían a diario tanto la víctima con sus siete hermanitos como los dos agresores, que vivirían enfrente del lugar. La pediatra lo atendió el jueves último y le recomendó a la madre que llevara al chico al Falcón, para realizarle estudios. Allí, al día siguiente, los análisis revelaron que las ampollas eran resultado de una infección con sífilis. También se constató el abuso sexual. Recíen ahí, con acompañamiento de una psicóloga, el chico pudo comunicar lo ocurrido y agregó que no lo había contado antes porque los agresores habían amenazado con atacar a sus hermanitos menores en caso de que lo hiciera. La familia hizo la denuncia el viernes por la noche. Aportó nombres y dirección de los agresores, que ya no estaban en casa. Pero todavía faltaba lo peor. El sábado por la mañana, el análisis clínico de HIV dio positivo. De acuerdo a las fuentes consultadas, ambos fueron detenidos y se encuentran a disposición de la Justicia.