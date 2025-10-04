Mientras circulaban en moto por calle Juan Báez de la ciudad de Paraná, un joven de 20 años y una mujer de 19 intentaron escapar cuando se les indicó que detuvieran la marcha.

Al notar que eran seguidos, la acompañante abrió un bolso y lo arrojó al pavimento, dejando al descubierto una bolsa plástica negra con un material compacto, que más tarde se confirmaría como marihuana.

Los ocupantes de la moto descendieron exaltados y comenzaron a gritar, por lo que los agentes presentes utilizaron la fuerza mínima e indispensable para reducirlos y realizar el palpado preventivo de sus ropas.

Confirmaron que era marihuana

Tras dar aviso a la Fiscalía de turno, se dispuso la intervención del personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó el test de campo sobre la sustancia.

El análisis arrojó resultado positivo para marihuana, con un peso total de un kilo, por lo que se procedió al secuestro del material y del bolso utilizado para transportarlo.

Detenidos y causa judicial

Por orden del fiscal interviniente, los dos jóvenes fueron trasladados a la alcaldía, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Fuente: El Once