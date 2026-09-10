El Gobierno de Entre Ríos, mediante el Instituto Autárquico Becario Provincial y en articulación con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú, llevará a cabo este viernes, 11 de septiembre, la instancia local del programa Becario en Escena. La actividad tendrá como escenario el Teatro del Puerto y reunirá a niños y jóvenes de entre 6 y 25 años.

Durante el encuentro, 40 artistas locales expondrán sus producciones en las disciplinas de música y danza a través de 29 presentaciones individuales y grupales. Serán parte de las mismas: Rodríguez, Selena Elizabeth; Fiorotto, Lorenzo Gael; Astorga, Tahiel; Astorga Pehuén; Astorga, Manuel; Pradal, Catalina; Zerbini Marín, Sofia; Broggi, Ornella; Casse, Renata; Albornoz, Martina; Enrique Gomez, Alma Berenice; Jurado, Catalina; Orcellet Impini, Luna; Frades, Huilen; Castellano Navas, Bautista; Chesini, Nicolas; Freri, Pilar; Senestrari, Nahiara; Cigliutti, Ana; Benedetti, Katalina; Claria, Kiara Agustina; Cedres, Guadalupe; Cepeda, Zoe; Modernel Navarro, Lola; De La Cruz, Guadalupe; Procura, Estefania; Strasser, Ernestina; Martínez, Martina; Zanetti, Emilia; Diaz, Delfina; Di Lorenzo, Veronesi Francesca; Di Lorenzo Veronesi, Federica; Britez Pombo, Constanza; Boari, Milo; Vera, Ailen Quimey; Aragón, Natasha; Jara, Clara; Cepeda, Francesca Jazmin; Hernan, Delfina Magali; Carrizo, María Camila y Casenave, Ana Clara.

Un jurado evaluará la técnica, la interpretación y la creatividad de cada propuesta. En esta edición, el certamen otorgará cuatro becas de 720.000 pesos y tres menciones especiales de 360.000 pesos, recursos destinados a financiar los estudios y la capacitación técnica de las trayectorias seleccionadas.

Cronograma de actividades

- 13 h: Recepción y acreditación de los participantes.

- 14 h: Apertura oficial del certamen.

- 14:20 h: Primera etapa del concurso.

- 16:10 h: Intervalo.

- 16:30h: Segunda etapa de presentaciones en escena.

- 18 h: Finalización de los números artísticos y deliberación del jurado.

- 18:10 h: Acto institucional y entrega de distinciones.

- 18:30 h: Cierre de la jornada.

Desde la Dirección de Cultura convocaron a la comunidad, familiares y vecinos a presenciar las jornadas artísticas de acceso libre y gratuito en las instalaciones del Teatro del Puerto.