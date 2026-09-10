Jóvenes artistas de la ciudad serán parte de una nueva edición del certamen Becario en Escena
Este viernes 11 de septiembre, el Teatro del Puerto será sede del certamen provincial. Con 29 números en escena y 40 participantes de la ciudad, la jornada se desarrollará de 13 a 18:30 horas.
El Gobierno de Entre Ríos, mediante el Instituto Autárquico Becario Provincial y en articulación con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú, llevará a cabo este viernes, 11 de septiembre, la instancia local del programa Becario en Escena. La actividad tendrá como escenario el Teatro del Puerto y reunirá a niños y jóvenes de entre 6 y 25 años.
Durante el encuentro, 40 artistas locales expondrán sus producciones en las disciplinas de música y danza a través de 29 presentaciones individuales y grupales. Serán parte de las mismas: Rodríguez, Selena Elizabeth; Fiorotto, Lorenzo Gael; Astorga, Tahiel; Astorga Pehuén; Astorga, Manuel; Pradal, Catalina; Zerbini Marín, Sofia; Broggi, Ornella; Casse, Renata; Albornoz, Martina; Enrique Gomez, Alma Berenice; Jurado, Catalina; Orcellet Impini, Luna; Frades, Huilen; Castellano Navas, Bautista; Chesini, Nicolas; Freri, Pilar; Senestrari, Nahiara; Cigliutti, Ana; Benedetti, Katalina; Claria, Kiara Agustina; Cedres, Guadalupe; Cepeda, Zoe; Modernel Navarro, Lola; De La Cruz, Guadalupe; Procura, Estefania; Strasser, Ernestina; Martínez, Martina; Zanetti, Emilia; Diaz, Delfina; Di Lorenzo, Veronesi Francesca; Di Lorenzo Veronesi, Federica; Britez Pombo, Constanza; Boari, Milo; Vera, Ailen Quimey; Aragón, Natasha; Jara, Clara; Cepeda, Francesca Jazmin; Hernan, Delfina Magali; Carrizo, María Camila y Casenave, Ana Clara.
Un jurado evaluará la técnica, la interpretación y la creatividad de cada propuesta. En esta edición, el certamen otorgará cuatro becas de 720.000 pesos y tres menciones especiales de 360.000 pesos, recursos destinados a financiar los estudios y la capacitación técnica de las trayectorias seleccionadas.
Cronograma de actividades
- 13 h: Recepción y acreditación de los participantes.
- 14 h: Apertura oficial del certamen.
- 14:20 h: Primera etapa del concurso.
- 16:10 h: Intervalo.
- 16:30h: Segunda etapa de presentaciones en escena.
- 18 h: Finalización de los números artísticos y deliberación del jurado.
- 18:10 h: Acto institucional y entrega de distinciones.
- 18:30 h: Cierre de la jornada.
Desde la Dirección de Cultura convocaron a la comunidad, familiares y vecinos a presenciar las jornadas artísticas de acceso libre y gratuito en las instalaciones del Teatro del Puerto.