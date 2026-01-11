Un grave siniestro vial se registró en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 2:29, sobre la Ruta Provincial 39, en el puente conocido como “Cañada de los Chanchos”, en el tramo comprendido entre Villa Mantero y Basavilbaso.

De acuerdo a datos preliminares, en el vehículo involucrado es un Volkswagen Fox donde se trasladaban cuatro mujeres. A raíz del impacto y el fuego posterior, el automóvil quedó totalmente destrozado. Todas serían jóvenes y adolescentes, de entre 21 y 13 años.

Trascendió que una de las ocupantes habría quedado atrapada en el interior del rodado, mientras que otras dos fueron encontradas en el pastizal a la vera de la ruta, publicó La Pirámide.

Según publicó FM Riel, como consecuencia del hecho, los ocupantes sufrieron lesiones de carácter leves.

Fuente: La Pirámide y FM Riel.