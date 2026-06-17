En el marco del Día del Ambiente, que se celebra internacionalmente cada 5 de junio, jóvenes de Gualeguaychú realizaron una nueva jornada de plogging, una actividad que combina caminata con recolección de residuos.



Se trató de una iniciativa de adolescentes del club Interact Gualeguaychú Oeste y jóvenes mayores de 18 años que integran Rotaract Gualeguaychú. A su vez, contaron con el acompañamiento de socios de los 2 clubes de Rotary de la ciudad: Gualeguaychú y Gualeguaychú Oeste.

La propuesta de limpieza se desarrolló en el sector de la Costanera del Tiempo, tanto en la orilla del río como en el sector de mesas. Equipados con pinches prestados por la Dirección de Espacios Verdes, los 17 participantes llenaron 7 bolsas de basura, conteniendo botellas, tapitas, bolsas y redes. Y muchas colillas de cigarrillos.





Como en cada edición, la jornada estuvo abierta a toda la comunidad. Las actividades de plogging se difunden por redes sociales y suelen realizarse los fines de semana por la tarde, invitando a vecinos de todas las edades a sumarse a esta propuesta de concientización ambiental.