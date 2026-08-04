La asfixia financiera afecta con particular crudeza a los más jóvenes en Entre Ríos. Así lo demuestra el reciente informe elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad de Buenos Aires (CEC) en conjunto con la Fundación Friedrich Ebert (FES), que lanzó el denominado Mapa de la Deuda (mapadeladeuda.ar). Este relevamiento, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central, traza una radiografía precisa sobre el nivel de endeudamiento, revelando una marcada desigualdad generacional y territorial.

A nivel general, la provincia de Entre Ríos presenta una tasa de mora del 13,3% sobre el monto adeudado, ubicándose por debajo del promedio nacional (17,4%). Sin embargo, la alarma se enciende al focalizar en la franja etaria de 18 a 25 años.

En este segmento juvenil, las tasas de mora se disparan de manera preocupante, superando ampliamente el piso del 25% y alcanzando picos de entre el 45% y el 50%, dependiendo del tipo de entidad crediticia. Gran parte de esta acumulación de deuda se concentra en los denominados “neobancos” y billeteras virtuales.

El mapa entrerriano: los porcentajes de la deuda departamental

El impacto del endeudamiento no es homogéneo a lo largo del territorio entrerriano. Los departamentos que albergan a los grandes aglomerados urbanos reflejan la mayor tensión económica, en sintonía con las dificultades de inserción laboral formal de los jóvenes, el empleo precarizado y el aumento generalizado del costo de vida.

En en el mes de junio de 2026, el Departamento con el índice de mora más alto es Concordia.

Paraná: Alcanza una mora del 34,02% , viéndose impulsada por los altos costos de alquileres, servicios urbanos y el transporte.

Alcanza una mora del , viéndose impulsada por los altos costos de alquileres, servicios urbanos y el transporte. Concordia: Registra un alarmante 41,07% de endeudamiento juvenil, fuertemente atravesado por los índices de pobreza estructural de la región y la necesidad de costear consumos básicos diarios.

Registra un alarmante de endeudamiento juvenil, fuertemente atravesado por los índices de pobreza estructural de la región y la necesidad de costear consumos básicos diarios. Gualeguaychú: Presenta un porcentaje de mora de 30,2%, evidenciando un uso intensivo de crédito instantáneo y billeteras virtuales para paliar los gastos corrientes.

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De acuerdo a los análisis desprendidos del Mapa de la Deuda, el principal problema estructural en departamentos como Paraná y Concordia es la utilización de líneas de crédito personales no para el crecimiento, sino para la subsistencia. “Los jóvenes no se están endeudando para adquirir bienes durables, invertir o para el estudio, sino para llegar a fin de mes o pagar deudas previas con otras aplicaciones”, subraya el diagnóstico.

Fuente: AHORA