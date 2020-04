Jóvenes entrerrianos desarrollaron una base de datos sobre la evolución de la pandemia

A.png

En la web del grupo, han puesto a disposición información de acceso libre. “A través de gráficas, que puedan ser interpretadas por el común de la ciudadanía como para poner un poco en contexto cuáles son los efectos de las medidas que se están tomando en distintos países. Entonces, nos parece oportuno que la gente pueda ver cuál es el impacto en nuestro país y compararlo con otros países y ver cómo va evolucionando”, explicó la joven.

El portal muestra información completa y actualizada de distintos aspectos vinculados a la evolución de la pandemia del Covid-19: se ve la situación mundial, después una evolución por fecha, por días, la evolución luego de 100 casos, qué pasa en Sudamérica, una evolución de los nuevos casos, una incidencia acumulada, mortalidad, tasa de letalidad, casos totales y casos letales, trayectoria de nuevos casos. En el caso de Argentina: la distribución de casos actuales, la distribución por provincias, la evolución por provincias, entre otros datos.

Embed



La cantidad de testeos

- ¿Pudieron incluir esto que se ha vuelto polémico y es la cantidad de testeos que hace cada Nación. O no lograron información fehaciente para llevarla a gráficos?

-Sí, en el último gráfico que se refiere a la tasa de positividad, donde se está mostrando justamente la cantidad de pruebas realizadas. El dato se está poniendo disponible en las últimas semanas: la cantidad de test realizados y la cantidad de positivos. Si observás el gráfico de tasa de positividad se ve un gráfico coloreado con azul y naranja donde se indica la proporción de test positivos y negativos. Es un dato que ha generado polémica, en los últimos días, y cuando vimos que estaba disponible nos pareció oportuno también realizar una gráfica para ir mostrando la cantidad de test que se hacen.

Embed Tasa de positividad y cantidad de Test (actualizado al 15/4/2020 informe matutino) #COVID19argentina https://t.co/nae65FMAqI pic.twitter.com/ktVg4cPgAw — Soledad Retamar (@sole_reta) April 15, 2020

- ¿Los testeos que se muestran son de Argentina, no hay comparativa con la cantidad de otros países?

-En realidad hay países que lo están informando y otros que no. Como los datos no están completos, es a veces difícil representar en una gráfica cuando todos los datos no están pero, en la medida de lo posible, nosotros vamos a tratar de ir incluyendo la información que vaya apareciendo como para clarificar un poco y tratar de mostrar realmente lo que está sucediendo.

Indicios

“Creo que, en principio, cuando se analizan casos por tipo como decir caso importado o casos de contagio que se producen en el propio lugar y se visualizan que se hizo el cierre de fronteras, alrededor del 20 de marzo, se ve que la cantidad de casos importados ha disminuido”, dijo y agregó que, “sí se ve que al haber disminuido la circulación de gente, parecería que la curva se está aplanando”.

“De todos modos, esto no quiere decir que se pueda levantar la cuarentena. Sino que la conducta a seguir sea la misma que estamos teniendo ahora, tratando de disminuir lo que más se pueda la circulación y, en principio, evitar nuevos casos”, recomendó. (ElEntreRíos)