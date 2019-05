Juan Alberto Faiad, en la Selección Nacional de sordos que viaja a Nueva Zelanda

El jugador de Carpinchos cumplirá el sueño de todo rugbier. Jugará una serie de encuentros amistosos en la meca de la disciplin: Nueva Zelanda. No será la primera vez que Juan Alberto, un polifuncional del rugby que ha jugado de wing y Full-Back, vista la casaca de la selección nacional. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero nunca tuvo la ocasión de subirse a un avión y realizar un vuelo internacional a la tierra de los All Blacks. Juan Alberto, hace 21 años juega en Carpinchos, es una persona muy querida en el mundo de la ovalada. Con la “tricolor” disputó infinidad de partidos en torneos entrerrianos convencionales en rugby 15. Rápido se cansó de anotar tries, también se lució en la posición de full-back, y ahora, en una etapa de madurez, jugará en la posición de Apertura. Recordó que, en el 2016, durante la primera gira de los All Black Deaf jugó ante los de Oceanía en dos test match. Uno en el club La Tablada (Córdoba) y otro en la provincia de Jujuy. Ahora es turno de devolver la visita y viajar a territorio Maorí. La gira en Nueva Zelanda dará inicio el 26 de mayo con un juego en el club Afterword; mientras que el 29 de mayo volverán a enfrentarse en el mismo club, para cerrar el primero de junio a las 13.30 en el Ponsoby Rugby Club ubicado en Nueva Zelanda.El rugbier destacó la ayuda de un eterno compañero de juegos como lo es el Dr Juan Boari quien “colaboró en la adquisición del pasaje y en mis compañeros de plantel que están dando una mano bárbaro para que “pueda viajar el sábado 18 de mayo a Nueva Zelanda”.Juan Alberto formó parte de la concentración Nacional en el centro Nacional de Desarrollo del Deporte que se llevó a cabo entre el 18 y el 21 de abril.