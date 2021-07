Juan Balbi: "En la actualidad juegan un rol fundamental en la economía de los pueblos"

Balbi quien además es presidente de Coopar reivindicó el sistema cooperativo en un “contexto mundial atravesado por la pandemia (Covid-19) con una situación de instabilidad muy marcada a nivel país, el cooperativismo está muy presente y en nuestro caso el sistema cooperativo agropecuario. Hago esta salvedad, porque el cooperativismo es muy amplio”.

Detalló que en la “provincia tenemos una cantidad enorme de cooperativas”, Dijo que Entre Ríos tiene alrededor de 80 entre “Cooperativas de Agua Potable, Eléctricas, de electrificación rural y que si no fuera por esas cooperativas muy difícilmente tendríamos luz en el campo, algo de lo que por ahí no nos damos cuenta de la importancia de contar con este servicio”, Señaló que “lamentablemente algunas provincias no cuentan con un servicio como el de Entre Ríos”.

En cuanto a las agropecuarias señaló que cumplen varios roles.” El principal es ayudar al productor a seguir en la huella. Que no deje la actividad, frenar de alguna manera el éxodo rural que es algo que se está dando a nivel mundial porque la gente decide irse a vivir a la ciudad por distintos motivos, fundamentalmente la gente joven”.Destacó que “la organización cooperativa es perfecta, y cuando se registran problemas no es por culpa del sistema, es por la gente, la falta de participación en las Asambleas, el interés como sociedad”.

Dijo que “La Cooperativa se debe manejar como una empresa, pero la cooperativa, no es igual a cualquier otra empresa, que si no se maneja como corresponde corre el riesgo de desaparecer. Lamentablemente esto ha ocurrido y sigue pasando, aunque Entre Ríos es un poco la excepción. En nuestra provincia-sigue- de las Cooperativas Agropecuarias, especialmente las agrícolas, se han mantenido- en algunos casos con mucho sacrificio- dentro del contexto provincial”.

Aggiornarse

Las “ cooperativas han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos sumando tecnologías y servicios, buscando, también, el valor agregado, porque una de las razones de la extensión agrícola del sistema cooperativo en la provincia se explica en que la superficie de soja se triplicó en Entre Ríos de 30 años a esta parte. La Agricultura se extendió y la ganadería se desplazó a zonas más marginales como lo es el norte provincial”.

Por otro lado, indicó que la superficie de maíz “no alcanza, lo que se hace en la provincia, para el sistema avícola, pollo y ponedoras, y el porcino que está cumpliendo un papel muy importante con un crecimiento destacado en los últimos años”. Indicó que “la soja, en un elevado porcentaje, se va a Rosario, razón por la cual es muy poca la industrialización que se realiza en la provincia más allá de que tenemos casos de extrusoras de la oleaginosa y algunas pequeñas industrias concernientes a la soja”.

Señaló que las “cooperativas han montado fábricas de alimentos balanceado y otros actividades como molinos harineros en el caso del trigo, tal el caso de la Cooperativa de Urdinarrain; mientras que Coopar de Aranguren cuenta con un complejo integrado de porcinos que se inició hace un par de años. Uno de los pocos en el país con 1.200 madres, trabajando en forma integrada con productores que son socios de la cooperativa.

Es algo que está en auge y que ha despertado el interés del productor. Como consecuencia de ello la cooperativa de Aranguren, que preside Balbi, cuenta con una “planta de alimento balanceado que tiene como destino, un 70%, el complejo de porcinos que es propio, siendo esta una manera de darle valor agregado a los granos”. Detalló que se “ha buscado pequeños productores, aquel chacarero que no tiene otras opciones, debido a que la agricultura o la ganadería, la escala no le permite ingresar a esas explotaciones”.

“Cada cooperativa ha buscado la manera de emprender algún negocio a lo que es la cooperativa en sí misma”.Cafer está integrada por nueve cooperativas en distintos puntos de la provincia. Cooperativa Agropecuaria La Paz Ltda.; Cooperativa de Servicios Públicos José de San Martín, de Seguí; Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren; Cooperativa Agrícola Ganadera León Sola Ltda.; Cooperativa Agrícola Mixta La Protectora Ltda., de Galarza; Cooperativa Arroceros de Gualeguaychú Ltda.; Cooperativa Federal Agrícola Ganadera Urdinarrain Ltda.; Cooperativa de Comercialización y Transformación Arroceros Villa Elisa Ltda; y Cooperativa Agropecuaria Ganadera de Servicios Públicos e Industrialización de Viale Ltda.

Dijo que “localidades que en algún momento, como Seguí que pasó años complicados cuando una de las dos cooperativas que tenía quebró, se quedó sin movimiento y ahí uno toma nota de lo que significaba la cooperativa para la localidad”. Mencionó que en Seguí, localidad de unos 5000 habitantes, el servicio de agua “lo brinda una cooperativa de Agua Potable muy bien manejada, en tanto que el servicio eléctrico para toda la zona rural lo hacía la General San Martín, que después, a través de negociaciones, compró la parte de lo que había sido la fallida Cooperativa Agropecuaria que estuvo cerca de 10 años sin trabajar”.

Mencionó que “los que peinamos algunas canas hemos pasado por tantos problemas y situaciones acuciantes en el país que transitamos con el cooperativismo como puntal para seguir adelante, porque somos empresas del pueblo, que generan mano de obra en la zona y en distintos puntos de la provincia las que tienen sucursales, que quedan en el pueblo y que invertimos en nuestras localidades. No somos los que nos vamos, como suele suceder multinacionales que hoy abren una empresa, va todo bien, y mañana se van, en situaciones de crisis, o cuando el negocio deja de ser tal”.

Eso-afirma- en el “cooperativismo no existe, somos de los pueblos, en el caso de Aranguren, una cooperativa proyectada a nivel nacional, que nació y se desarrolló en una localidad que tiene 2000 habitantes, una cooperativa que demanda mucha mano de obra. En Aranguren 110 personas, en algo que se repite en distintas localidades”.

La “autoridad máxima de una cooperativa es la asamblea. Tal es así que el Consejo Directivo es nombrado por una asamblea y si este no funciona, los socios tienen voz y voto como para decir esto no funciona, y saber porque no marcha algo en particular. Tiene un representante fiscalizador que es el síndico, persona que nombra la asamblea y que es el representante de los socios ante el Consejo Directivo”.