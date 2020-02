Hace poco más de un mes se conocieron los nombres de quienes estarían al frente del directorio ampliado del Hospital Centenario. La salida del director Hugo Gorla –quien se jubilará– precipitó las especulaciones sobre quien o quienes lo remplazarían.

Rápidamente, las especulaciones cedieron ante la información que llegó a ElDía desde fuentes del propio Ministerio de Salud de Entre Ríos. Los nombres propuestos por el piaggismo, espacio que después de varios años de puja política se quedó con los dos centros de salud provinciales y el Centenario, fueron: Enrique Ghiglione, Juan Boari y Keila Heidenreich.

Pero, a dos semanas del traspaso de mando, la incertidumbre se impone sobre las certezas. Situación que es abonada por el silencio de las autoridades municipales respecto al tema.

“Voy a ser concejal, no voy a ser director del hospital; voy a trabajar en el hospital y voy a colaborar para mejorar la salud”, diferenció la tarde de este jueves Juan Boari, en una entrevista realizada en el programa Viene con Yapa (radio Cero FM 104.1).

“Todavía no está definido nada. ¿Por qué no puedo ser director del hospital? Porque hay una estructura hospitalaria y hay una incompatibilidad, y no queremos esa incompatibilidad”, explicó, y aclaró: “Mi intención no es especular con nada”.

“El objetivo nuestro es unificar los objetivos nacionales, provinciales y municipales. Sentarnos en una mesa todos los jugadores. ¿Hay un conflicto en la salud de Gualeguaychú?, sí; ¿es difícil de resolver?, dificilísimo”, afirmó.

Descartado Boari para el directorio, ¿qué dijeron al respecto Ghiglione y Heidenreich? El ex director del Centenario –fue sucedido por Gorla hace 13 años– aseguró que no hay nada definido al momento, aunque ElDía supo que el endocrinólogo está más afuera que adentro del esquema planteado por el piaggismo para el nosocomio local.

La actual responsable de los centros de salud municipales, en tanto, eligió el silencio. Heidenreich es una de las piezas clave que el piaggismo tiene en salud, pero, prácticamente caídos dos de los tres nombres presentados a principio de enero para la conducción del hospital, sería lógico que su rol sea replanteado.

Por el momento son casi todas preguntas. El oficialismo eligió, al menos hasta ahora, no hablar sobre nombres concretos. La intención, expresada por el oficialismo local es ordenar los lineamientos nacionales, provinciales y municipales respecto a la salud pública, optimizar los recursos y aprovechar que, por primera vez, los efectores públicos de la ciudad estarán bajo el mismo comando político. Lo que es toda una incógnita son los profesionales que llevarán a cabo esta empresa.