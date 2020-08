"Pido disculpas personalmente a cada uno, a Echandi, a Olano a Leissa, a Mattiauda y a De Angeli por los términos que utilicé, no eran los que realmente reflejaban la intención del escrito, sobre todo lo de apostar a los contagios y los muertos", se retractó Boari este martes en Radio Cero.

"Pido disculpas, y sobre todo a los vecinos que tienen que estar bancándose esta pelea entre concejales o funcionarios", añadió.

marcha jxc

Al mismo tiempo, el concejal sostuvo que "sigo pensando que es una irresponsabilidad de los funcionarios públicos generar una marcha", y planteó que "el último recurso que nos quedaba para el consenso y la unidad era la estrategia sanitaria, y romper eso es grave".

sigo pensando que es una irresponsabilidad de los funcionarios públicos generar una marcha

Relató que "como médico estoy cansado y triste porque nosotros convivimos con el Covid, yo tengo los pacientes acá en frente y es bravo". Además, marcó que desde el oficialismo "estamos armando protocolos, acomodando las salas del hospital, consiguiendo dadores de plasma"; mientras que "del otro lado organizan una marcha... hagan cualquier otra cosa pero por favor no hagan una marcha porque no sirve para nada", cuestionó.

"No estoy echándole la culpa a la movilización de los contagios", aclaró, pero si la catalogó como "un riesgo que no tiene sentido". "Estamos todos en esta, la lucha contra la pandemia no es solo del oficialismo", concluyó.

La postura de Farfán

Con respecto a la aclaración que hizo su compañero de bancada Ignacio Farfán despegándose de su comunicado, Boari dijo que no lo sorprendió, reveló que "dentro del bloque tenemos un montón de discusiones, todo el tiempo", y aseveró que "ni cuando estamos todos de acuerdo es una tiranía ni cuando hay diferencias se rompe el bloque".

"Tal vez él estuvo más perspicaz y dijo 'che no son los términos que corresponde', y bueno yo tardo 20 minutos en vestirme para entrar al quirófano a operar y tardo una hora en llegar a mi casa a sacarme todo lo que me puse antes que mis hijos me abracen, lo vivimos diferente sin dudas", expresó el médico. "Eso no quiere decir que no coincidamos en un montón de cosas", agregó.

Uso del tapaboca

tapaboca

Por último, acerca de las críticas que recibió de Juntos por el Cambio por no haber tratado la ordenanza que establecía el uso obligatorio del barbijo, Boari respondió que "sigo pensando lo mismo, ahora hablan de tapaboca, pero en su momento decían del uso del barbijo, y no son lo mismo".

"No hay discusión, tapaboca si y barbijo no, no tengan dudas", afirmó el concejal, y concluyó aconsejando que "hay que usar el tapabocas en lugares cerrados, y usarlo bien, que tape la boca y la nariz, y sin perder el distanciamiento con las otras personas".