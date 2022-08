Colaboración - Edgardo Rivas

El ganador fue llevado a la victoria por el destacado jockey Fernando Ledesma, el ejemplar es entrenado por el excelente cuidador Edgardo Ledesma dejando una excelente impresión a sus propietarios con un brillante registro de 24”15 para las cinco cuadras sobre pista de arena húmeda.

El nivel de apuestas estuvo acorde con las expectativas de los organizadores coronando una jornada con una interesante presencia de aficionados acompañando una vez más la Comisión de Carreras del Hipódromo local. Los destacados de la jornada resultaron los jockey Juan Horacio Doello y Alexis González, quienes visitaron en dos oportunidades la herradura de la victoria.

RESULTADOS GENERALES

Primera Carrera - Premio “Hipódromo de La Paz” - Distancia 350 metros

1º El Abuelo (Jockey: Gabriel Gassman - 57 kg. Entrenador: C. Méndez – Stud: Milagros – Tiempo: 22”30 – Ganada por: 1/2 Cabeza); 2º La Zaina; 3º Mano Larga; 4º Chamuyo.

Segunda Carrera - Premio Hipódromo “Camba Paso” – Distancia: 350 Metros.

1º Clásica (Jockey: Juan Doello - 57 kg. Entrenador: Leandro Lapeyre – Stud: El Ñango – Tiempo: 22”40 – Ganada por: 2 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 100 – Imperfecta: $ 150); 2º Gilda; 3º Luna; 4º Maranguita; 5º Bianca.

Tercera Carrera - Premio “Jockey Club Rosario Del Tala” – Distancia: 1000 Metros

1º Strong Action (Jockey: Pablo Cruz - 57 Kg. - Stud: El Chuzo - Tiempo: 1’03”80 – Ganada por: 2 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 120 – Imperfecta: $ 1.410); 2º Qué Pastora; 3º Mark Easy; 4º María Milagros; 5º Miss Bombucha.

Cuarta Carrera – Premio “Jockey Club Villa Elisa” – Distancia: 500 Metros

1º Don Roberto (Jockey: Leo Burgos - 57 Kg. – Entrenador: Ricardo Campos – Stud: Carla – Tiempo: 29”88 – Ganada por: 2 1/2 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 90); 2º Don Ronco; 3º Cuatro Puntos; 4º Marketer; 5º Informe Chino. No corrió: Fugitivo.

Quinta Carrera - Premio “Jockey Club Colón” - Distancia 500 Metros

1º Gauchito (Jockey: Alexis González - 57 Kg. – Entrenador: M. Rodríguez – Tiempo: 29”70 - Ganada por: 3 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 80 – Imperfecta: $ 240); 2º El Noa; 3º Bienvenido; 4º Palitas.

Sexta Carrera - Premio “Hipódromo El Ceibo” - Distancia 325 Metros

1º Norita (Jockey: Alexis González - 57 Kg. – Entrenador: C. Bongio – Stud: Don Moncho – Tiempo: 19”20 – Ganada por: 1 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 70 – Exacta: $ 280); 2º El Mago; 3º Comodín.

Séptima Carrera – Premio “Jockey Club Lucas González” - Distancia 500 Metros

1º Pimienta (Jockey: J. Esponda - 57 Kg. – Entrenador: C. Visconti – Stud: Muñeca Brava – Tiempo: 30”50 – Ganada por: 4 Cuerpos – Dividendo a ganador: $ 80 – Exacta: $ 130); 2º Regalito. No corrió: El Santo

Octava Carrera – Premio “Hipódromo C. del Uruguay” – Distancia: 1000 Metros

1º Nobleza Dubai (Jockey: Juan Doello - 55 Kg – Entrenador: Jorge Doello – Stud: El Gaucho – Tiempo: 1’02”20 – Dividendo a Ganador: $ 90 – Exacta: $ 560). No corrieron: Pedrito In, Ojo Recolectado, Kitbolt.

Novena Carrera – Premio “Mario Urriste” – Distancia: 1100 Metros

1º Súper Rec (Jockey: N. Infante - 57 Kg. – Entrenador: F. Torres – Stud: Don Pato – Tiempo: 1’08”20 – Ganada por: 4 Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 410 – Imperfecta: $ 210); 2º Cafiolazo; 3º Adios Ninón; 4º Planica; 5º Reciclado. No corrió: Gazzetto.

Décima Carrera - Premio “Hipódromo de Villaguay” - Distancia 500 Metros

1º Rikoto (Jockey: Nicolás Lalanda - 57 Kg. Entrenador: Walter Demarciani - Stud: Mano a Mano – Tiempo: 28”70 – Ganada por: Varios Cuerpos – Dividendo a Ganador: $ 320 – Exacta: $ 230); 2º Buen Amigo; 3º Carpet Crawler. No corrió: Gaucho.

Undécima Carrera - Premio “Hipódromo De Gualeguay” – Distancia 400 Metros

1º Juan Carlos (Jockey: Fernando Ledesma - 57 Kg. – Entrenador: E. Ledesma - Stud: Chiquito - Tiempo: 24”15 – Ganada por: Cabeza); 2º Colorato; 3º Buen Viaje; 4º Noelia.

Duodécima Carrera - Premio “Félix Atilio Vera” - Distancia 1300 Metros.

1º Leed The Way (Jockey: J. Covattto - 57 Kg. – Entrenador: A. Benedetti - Stud: Maruyo – Tiempo: 1’21”00 – Ganada por: 1 Cuerpo); 2º Pototeo; 3º Old Times. No corrió: Livanos.