La Justicia de Brasil confirmó este martes la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés en la causa impulsada por Thelma Fardín por abuso sexual.

Según se informó, el fallo rechazó los planteos presentados por la defensa del actor y ratificó la sentencia dictada en el marco del proceso judicial.

Qué implica la condena

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, la pena se cumplirá bajo un régimen semiabierto.

Esto implica que Darthés deberá permanecer en prisión durante las noches, aunque podrá salir durante el día, de acuerdo con las condiciones que establezca la Justicia brasileña.

Qué resolvió el tribunal

La causa es tramitada por el Tribunal Regional Federal de la 3.ª Región de Brasil.

En esa instancia, los jueces entendieron que los hechos denunciados ya fueron probados y que no correspondía reabrir la discusión sobre ese punto.

El fallo rechazó la apelación de la defensa

Con esta resolución, el tribunal dejó firme la condena y desestimó los recursos impulsados por la defensa del actor.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública en Argentina y en la región desde que Thelma Fardín hizo pública su denuncia.