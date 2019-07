Juan Darthés, internado en una clínica de San Pablo: "Es muy reciente, fue por..."

“Está internado en un sanatorio de San Pablo. Hablé muy poco (con él). Sé que tenía un dolor y se fue a hacer una consulta y lo dejaron internado. No hay parte médico, es muy reciente esto, de hace unas horas”, comenzó el letrado, en comunicación telefónica.

“Entiendo que tiene que ver con su cuadro emocional y dolores físicos. La preocupación de hoy tenía que ver con un órgano vital. Sí, fue el corazón, pero no un infarto. Juan está viviendo una situación que le genera una depresión. Tiene ataques de pánico”, agregó Burlando.

Luego, el abogado habló del viaje de Darthés a la Argentina. “Tenía programado quedarse unos días, pero no se sintió cómodo y se volvió al lugar en el que está viviendo. No era la mejor situación para él. No le parecía responsable de su parte quedarse porque podía afectar a su familia y vecinos. La familia lo está conteniendo, no es una situación fácil. Están muy unidos. Juan está pasando por un momento muy crítico”, completó.