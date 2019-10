Juan Darthés no viajará a Nicaragua para declarar y se queda en Brasil

El actor de 54 años dijo que "siempre estuvo a disposición de la Justicia", por lo que pidió que no giraran la orden de arresto en su contra ni tampoco la prisión preventiva, algo que se haría efectivo si sale de Brasil previa orden del juez nicaragüense Celso Urbina.

Allegados a la defensa indicaron que "de momento, Darthés no confía en la Justicia porque no se tomaron en cuenta sus peticiones".

Según Guevara "(Thelma) Fardin creció en un ambiente de violencia sexual" y considera que los peritos "evaluaron la psiquis de Fardin, pero no el entorno en el que creció".

Una de esas pruebas que Darthés exige sean incorporadas en la causa es la copia de un juicio que se realizó contra el padre de la actriz en el que habría sido condenado por violación. Además, pone en duda las conclusiones de los peritos forenses que determinaron que Fardin fue víctima de violencia sexual.

La defensa del ex protagonista de "Patito feo" también pidió que declare Juan Manuel Guilera, el joven actor que estaba de novio con Thelma.

Desde el entorno de Darthés consideran que "(Guilera) podría convertirse en potencial imputado, ya que este tenía aproximadamente 23 años y mantenía una relación abierta con ella, siendo ella menor de edad". Y pidió que "indique si Thelma Fardin le comentó en la época de los hechos (si) ella tenía algún sentimiento afectivo y sentimental hacia Juan Darthés".

Vale recordar que Guilera había dado una entrevista en diciembre pasado y reveló que 24 horas antes de que Fardin diera la conferencia de prensa en la que contó lo que había sucedido en la gira de 2009 en Nicaragua, recibió un llamado de Darthés.

"Me preguntó si yo me acordaba que diez años atrás yo le había dicho en algún momento que Thelma tenía fantasías con él. Le dije: 'No, no recuerdo eso ni recuerdo haber hablado con vos de Thelma’", sentenció Guilera en aquel momento.