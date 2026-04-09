Juan Fernando Alfaro convirtió su primer gol con la camiseta de Olimpia de Paraguay, club al que se incorporó a fines del año pasado proveniente de Nacional, también del fútbol guaraní.

El volante central, de 26 años y ya consolidado como titular en el “Rey de Copas” paraguayo, marcó el 2-0 definitivo en la victoria como visitante frente a Audax Italiano de Chile. El encuentro se disputó anoche en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida y correspondió al Grupo G de la Copa Conmebol Sudamericana, zona que también integran Barracas Central y Vasco da Gama de Brasil, que igualaron 0 a 0 en la jornada del martes.

El gol de “Juanfer” llegó a los 35 minutos del primer tiempo, tras una gran acción individual de Romeo Benítez. El mediocampista gualeguaychuense apareció en el área y definió con un toque de derecha para sellar el segundo tanto de su equipo.

Fue el tercer gol del ex Juventud Unida en competencias internacionales. Los dos anteriores los había convertido con Nacional de Asunción frente a Atlético Nacional de Colombia y Palestino de Chile, ambos como visitante, por la segunda y tercera ronda de la fase previa de la Copa Libertadores 2024.