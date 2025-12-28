El gualeguaychuense Juan Fernando Alfaro dará un salto importante en su carrera futbolista y se convertirá en refuerzo de uno de los clubes más populares del fútbol paraguayo y único en ser campeón de la Copa Libertadores (1979, 1990 y 2022),

El mellizo viene de jugar los últimos tres años en Nacional, también de Paraguay, donde se consolidó como titular y se destacó como uno de los mejores volantes de marca del torneo guaraní a los pocos meses de su arribó.

Juanfer se inició en Pueblo Nuevo y completó su formación en Juventud Unida, cuando el Decano militaba en los torneos de inferiores de AFA. Allí, hizo su debut como profesional -en el Torneo Federal A- en 2019.

En 2022 fue transferido a Racing de Córdoba, con quien se consagró campeón del Federal A y ascendió a la Primera Nacional esa misma temporada. En 2023, emigró a Nacional de Paraguay, equipo con el cual llegó a disputar dos veces la fase preliminar de la Copa Libertadores y en una oportunidad la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En su paso por el conjunto tricolor de Asunción, Alfaro convirtió 14 goles en 137 partidos disputados, de los cuales dos fueron anotados en el certamen de clubes más importante del continente.

Nacional y Olimpia cerraron los últimos detalles de la operación en la jornada de ayer y mañana el futbolista de 26 años tendrá su primer entrenamiento en el Decano paraguayo.