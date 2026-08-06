Juan Francisco “Pepe” Bauzá fue oficializado este jueves como nuevo jugador de Levadiakos F.C., de la Superliga de Grecia. Llega en condición de libre tras su desvinculación de FCU Craiova de Rumania.

El mediocampista viene de jugar a préstamo la última temporada en Atlético Nacional de Medellín, donde disputó 33 partidos, marcó cuatro goles, aportó cuatro asistencias y se consagró campeón de la Copa Colombia a fines del año pasado.

A través de sus redes sociales oficiales, el club griego anunció la incorporación del futbolista surgido en Central Entrerriano y destacó que “llega para aportar aún más calidad y creatividad al equipo”.