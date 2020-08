Juan Francisco Bauzá: "mi idea es poder afianzarme y seguir jugando en Europa"

El futbolista de 24 años se inició en las infantiles de Central Entrerriano, para emigrar a Colón de Santa Fe en enero del 2012 con 15 años. “Empecé en Séptima, luego jugué en Sexta, Quinta, Cuarta, algunos partidos en Reserva, hasta que Paolo Montero me subió al plantel de Primera. El 22 de octubre de 2016 hice mi debut con 20 años en Primera contra Patronato en cancha de Colón. Al año siguiente me fui a préstamo a Juventud Unida, regrese a Colón en la temporada siguiente, pero me volvieron a ceder, esta vez a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Cuando terminó ese préstamo, a mediados de 2019, me fui a al Górnik Zabrze de Polonia, donde jugué seis meses. Finalmente, a mediados de febrero de este año, me vine para Rumania a jugar en FK Csíkszereda donde estoy actualmente”, indicó el jugador en diálogo con ElDia.

Sobre su llegada a Rumania, Pepe contó que “en enero, cuando todavía jugaba en el club polaco, viajamos a Chipre para hacer la pretemporada y jugamos un amistoso con el que hoy es mi club. Anduve bien, me llamaron para saber cuál era mi situación. Les conté que tenía 6 meses de contrato con el Górnik Zabrze, pero que si había algo concreto no tenía problemas en emigrar a Rumania como finalmente ocurrió”.

Recordó que llegó a Rumania “tres días antes del inicio del torneo de Segunda división, alcanzamos a jugar dos partidos y se paró el torneo por el coronavirus. Estuvimos parados dos semanas de cuarentena obligatoria, luego retomamos los entrenamientos en grupos de a tres, un par de veces a la semana, además de rutinas a desarrollar en casa. Poco a poco se fueron agrandando los grupos, mientras en las principales ligas europeas la pelota comenzaba a rodar nuevamente. Luego de que nos hiciéramos hisopados y que los mismos arrojaran resultados negativos, volvimos a entrenar en forma normal. Llevamos dos meses y medio entrenando y jugando amistosos. Disputamos 8 partidos, en los cuales marqué 5 goles”, que vive en Mircurea Ciuc, capital del distrito Harghita en Transilvania.

El delantero contó que vive “en una ciudad tranquila, con aire pueblerino, rodeada de montañas, me muevo caminando, dado que el club está a un par de cuadras de donde tengo el departamento. El idioma húngaro, que es el que predomina en la zona, es muy difícil de aprender, por lo que me manejo con un inglés rudimentario, mientras que hablo castellano con un español llamado Eder González”.

Sobre los objetivos del club, señaló que “la idea es la de ascender a Primera y si bien había arreglado por seis meses, estiré el vínculo un año más con un club cuyo plantel está conformado por jugadores serbios, húngaros, italianos y rumanos. Al ser casi todos extranjeros, es como que todos estamos en la misma. Además la mayoría habla inglés y nos entendemos”.

Dijo también que “la gente acompaña, pero no tienen la pasión que caracteriza a los argentinos. Es muy distinto, el espectador se sienta y sigue el juego como un espectáculo más, en una ciudad en donde se juega mucho futsal, hockey sobre hielo, básquet, todos deportes bajo techo porque el invierno es duro con temperaturas que llegan a los 15 grados bajo cero”.

Sobre su posición en la cancha, Pepe indicó que está “jugando de punta, como centrodelantero o bien como segunda punta, arrancando un poco más atrás, posición en la cual me siento más cómodo. No jugar tanto el uno contra uno, ganar la espalda a los centrales, recibir la pelota ponerme de frente al arco, encarar y definir”. Sobre su experiencia en Polonia y Rumania, dijo que le gusta porque “se juega mucho por abajo, no hay tanto pelotazo. Aunque es muy físico y táctico, algo que en Polonia me jugó un poco en contra, debido a que nadie se salía de la función que tenía asignada”.

BAUZA.jpg

En el plano económico sostuvo que “lo que puedo ganar y ahorrar acá, es muy difícil hacerlo en Argentina, máxime en estos momentos, especialmente en los clubes de segunda división, en los de ascenso, donde es complejo conseguir un contrato alto”. Señaló que su idea es la quedarse “muchos años en Europa y si tiene que ser en Ligas menores no importa. El tema es jugar y hacer una diferencia”, enfatizó.

También dijo que vive solo en un departamento, dijo que lo más extraña de Argentina es la familia. “A mis viejos, Marcelo y Mariana, mi hermana Paula, a los amigos, los afectos. Y la compañía del mate. Lamentablemente me quedé sin yerba y no puedo matear. Estoy esperando que me lleguen algunos paquetes de España que me van a enviar los familiares de mi compañero Eder González”.

LA MIRADA DEL PADRE

Marcelo Bauzá, papá de Juan Francisco, fue un notable goleador que jugó en Ferrocaril Oeste y luego realizó una notable campaña en el exterior, jugando en Centroamérica, México, Estados Unidos, Perú y Bolivia.

Sobre el estilo de juego de su hijo, Marcelo sostuvo que “si Juan hubiese nacido 30 años antes, con las condiciones que tiene, estaría jugando en un equipo grande de Argentina o en ligas de primer nivel de Europa. Es un delantero letal, pero los sistemas actuales, parte de la mentira que existe en el fútbol, provocan que delanteros con las características de Pepe no se puedan desarrollar en los últimos metros de la cancha, cuando entran al área y definen. Ahora entra en una etapa en donde tiene usar la rebeldía a su favor al momento de pisar el área y definir, algo que ha hecho en los juegos amistosos”.

EL DATO

Al club donde juega Pepe Bauzá se lo conoce como Csíkszereda, ya que se encuentra en una ciudad que disputaron rumanos y húngaros. Curiosamente se habla más húngaro que rumano en una ciudad que tiene alrededor de 45.000 habitantes.