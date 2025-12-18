Juan Francisco “Pepe” Bauzá se consagró campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional de Medellín, que anoche derrotó en la final –disputada en el estadio Atanasio Girardot- a su clásico rival, Independiente Medellín, por 1-0, gracias al gol de Andrés Román.

Pepe Bauzá, que llegó al conjunto verdolaga a mitad de año, logró su primer título en tierras cafeteras, después de seis años en el fútbol de Europa del Este: primero en Polonia y luego en Rumania.

Mientras que, durante el primer semestre de 2025, estuvo en el FC Baniyas de la Liga de los Emiratos Árabes Unidos.

Bauzá surgió en Central Entrerriano, donde con apenas 15 años debutó en la Primera del fútbol local, antes de saltar a las inferiores de Colón de Santa Fe. En el Sabalero hizo su estreno en Primera División y luego continuó su carrera en Juventud Unida (cuando el Decano militaba en la B Nacional) y en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, antes de comenzar su periplo en el Viejo Continente.