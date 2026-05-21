Tras su reciente asunción, el director de Habilitaciones municipal, Juan Galli, contó que actualmente se trabaja “fuertemente en la habilitación de cinco nuevas residencias geriátricas”, que se sumarán a las seis ya existentes en la ciudad, incluyendo al Centro de Día.

“Estamos acompañando y asesorando a los responsables de cada institución para que puedan cumplir con todos los requisitos necesarios y avanzar en sus habilitaciones”, señaló Galli.

Cabe destacar que el intendente Mauricio Davico puso en funciones a Juan Galli al frente de la Dirección de Habilitaciones, donde tendrá a cargo la coordinación de los procesos de habilitación, control y fiscalización de distintas actividades comerciales y de servicios de la ciudad. Galli se desempeñaba anteriormente como responsable del Cementerio Norte y reemplaza en el cargo a la licenciada en Seguridad e Higiene laboral Diana Visconti, quien fue desafectada de la Dirección de Habilitaciones.

Desde el inicio de la gestión municipal, el área de Habilitaciones viene avanzando en la regularización administrativa de actividades comerciales y de servicios.