Juan Gonzs nació en Concepción del Uruguay, su mamá es de Gualeguaychú y su papá es uruguayo. Desde muy chico vivió en nuestra ciudad, en diferentes partes del país y del mundo. Fue a la escuela en el instituto Pio XII y en 2018, aunque ya se había mudado a Buenos Aires, realizó su primera muestra creativa en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad.

A pesar de no ser gualeguaychuense de nacimiento, Juan afirma que es hijo adoptivo de esta ciudad a la que siente propia y ama tanto, es que las personas y las situaciones que más lo marcaron ocurrieron acá.

Foto gentileza Buenos Aires Prisma Awards

“Me enorgullece ser de Gualeguaychú porque tiene desde el Carnaval del País, a Guale Joven, los paisajes y la afluencia uruguaya. Es una ciudad que vive cambiando, y que tiene un legado importante de poetas, tiene todo un peso fuertísimo. Me emociona recordar a mi tía Norma Cabrera que siempre me inspiró con el arte. Ella era escritora y poeta. Recuerdo que una noche de verano, en vísperas del carnaval, me llevo a mi hermana y mi a los galpones de Kammarr, donde había un elefante de carroza y quedé flasheado. Eso fue re importante porque ahí conecté con el carnaval por primera vez”, relató conmovido el artista.

Durante su residencia en la ciudad, Juan realizó su primera exposición artística con Olga Lonardi en la Casa de la Cultura, por eso resaltó que “Gualeguaychú es muy importante, realmente me inspira y me conmueve mucho”.

A los 17 años, comenzó a cursar la carrera de Derecho en la UBA porque “era algo que mi mamá quería y estudiar esto que hago ahora, era algo arriesgado. Después, mi hermana le dijo a mi papá que la estaba pasando mal, a pesar de que me iba bien, y mi viejo me exigió que me cambie de carrera”.

Filmación en Mendoza de "2son3"

Es así que comenzó a estudiar Diseño de Imagen y Sonido en la Universidad de Palermo, donde dio clases y usó todas las instalaciones para desarrollar su faceta creativa. “Nadie me contrataba, entonces me creé mi propia agencia y empecé a inventarme clientes. Hice algunas páginas web, la exposición en la casa de la Cultura de Gualeguaychú y después me replanteé en cada trabajo porqué había elegido esto”, confesó Juan, hoy que su vida es muy distinta a la que tenía en el momento en que cuestionaba su profesión.

Sin embargo, su entorno plagado de artistas y de personas que acompañaban su libertad y su espíritu trasgresor hicieron que siguiera por este camino.

“Empecé mi carrera haciendo todo muy documental, también trabaje en ONGs ad honorem, conocí equipos y famosos haciendo este trabajo. Y mi personalidad transgresora me valió el cuestionamiento social y, en vez de deprimirme, era más trasgresor, y eso me ayudó para tener carácter para trabajar con las figuras. Yo aprendí que ‘Juan Gonzs’ es mi alter ego”, expresó el director.

El mundo de la moda, el gran trampolín

Uno de los trabajos que le permitió viajar y conocer a personalidades destacadas fue el universo de la moda. Juan trabajó haciendo “fashion films” para Artemis, un joven diseñador que tiene su propia serie en Netflix; y para Oscar Fernández, quien lo conectó con Julieta Venegas.

“En 2016 yo había hecho un fashion film en Mar del Plata con una cámara y modelos que quedó muy lindo, muy estético, y cuando lo edité estaba Julieta Venegas en Buenos Aires, que era amiga de Oscar Fernández, el dueño de esta marca, con quien también fui a filmar a Nueva York y a Sao Pablo, y quien me hizo vincularme con la gente más conectada. Entonces, le muestra el video a Julieta y le gustó. De un día para el otro planeamos un video con ella en el Rosedal. También se copó Calu Rivero y completamos con algunas tomas de Gualeguaychú”, reveló Juan sobre la realización audiovisual de “Todo está aquí”.

“Yo empecé muy de abajo, documentando, buscando la belleza, eso me dio la versatilidad de hacer este video de Julieta. Fue muy fuerte para mí porque yo la veía en la tele en MTV y de repente la tenía delante de mí. Uno va aprendiendo de la gente, y la gente más grosa es la más sencilla, me crucé con mucha sensibilidad real en los artistas”, relató sobre esta experiencia que mezcló su gran amor por la música y la imagen.

Dante Spinetta, Lali, Oriana y Cande Tinelli

La vida vertiginosa, el roce con personalidades reconocidas y un suceso de hechos que luego terminaron por conectarse, llevaron a Juan a dirigir videoclips de Illya Kuryaki and the Valderrama, grupo musical integrado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, hijos respectivamente de la leyenda de la música Luis Alberto Spinetta y el reconocido fotógrafo Eduardo Martí.

Pero cuando la banda se separó, Emmanuel le pidió a Juan hacer el video para su tema “El Hit”.

“En el 2017 me voy a Paris a filmar ‘Ella dijo no” para Emma y también conozco a Lisa Cerati, (hija de Gustavo, líder de Soda Stereo), Fernando Samalea y Nathy Cabrera, fue todo muy rápido, como todo lo que pasa en mi vida. El video no salió como primer corte. Entonces, hicimos “El Hit” de Emmanuel Horvilleur. El video es una recopilación de muchas imágenes que fuimos creando con Emmanuel. Hay tomas de Gualeguaychú. Fue entonces que Guido Ianaccio me escribe para trabajar con Oriana Sabatini”, relató el director de “Chin Chin”, trabajo por el que fue recientemente premiado.

Luna Llena, fotografía de Toto Pons

Luego, para Oriana Sabatini creó una trilogía de videos donde “Chin Chin” es el primero, el segundo es el de la canción “325” y el tercero por el momento no ha salido.

“Oriana es un ser de luz, con una frescura y simpatía, muy genuina, terminamos de matchear cuando ella llegó al set del último tango (primer vídeo que hicimos 2019). Hicimos hasta llover sangre en la primera parte y en la segunda ella se escapa de la residencia”, contó sobre el que fue reconocido como el Mejor Video Pop del año.

"Chin Chin", Mejor Vídeo Pop del año. Fotografía: Julieta Horak

Con el audiovisual con el que logró millones de visitas fue con “2son3”, de Lali Espósito, un video que trata sobre un trío sexual o también conocido como Ménage à Trois.

“A Lali le había escrito 3 guiones y no le había gustado ninguno. Así que en una hora y media le escribí un guion y me dijo que estaba fascinada, que si bien trataba de un trío, yo terminé mezclando la dictadura, las conspiraciones y los illuminati”, comentó Gonzs sobre su trabajo con Espósito.

Lali Espósito maquillándose en la filmación en Mendoza de "2son3"

Muchas veces Juan no se da cuenta de las cosas que le suceden, él mismo lo admitió y confesó que le encantaría a sus 60 años instalarse en la ciudad: “Me encantaría a los 60 trabajar en Cultura, tener mis estudios o mi academia. Gualeguaychú va a estar en mi futuro”.

“Cada vez que voy a Gualeguaychú celebro como crece, veo a los jóvenes re únicos, re libres, la juventud tiene que seguir moviéndose. Nos estimulan desde Guale Joven, desde el deporte. Estaría encantadísimo de hacer un festival de cine allá”, manifestó emocionado Juan.

Por último, agradeció a su familia y tíos por “haberme impulsado a ser quien soy porque fueron mis primero fans, eso fue el motor de mi vida”.