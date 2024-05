“Me parece que, y menos con el momento que estamos viviendo, no solamente en lo económico, sino también no hay que olvidarse que estamos transitando la última parte de la inundación, me parece que es hora de que nos dejemos de columnas de opinión y demás y nos embarramos un poco más las patas”, disparó Olano, y acto seguido explicitó que se refería a la concejala de la oposición Delfina Herlax.



“Es muy fácil escribir columnas de opinión, pero la verdad que vi muy pocas veces a ella embarrarse las patas y estar con el agua en la cintura socorriendo a los vecinos. Me parece que tiene que ser un poco más prudente, más con el tiempo que vivimos”, manifestó, pero aclaró: “La recontra respeto, es una persona que me cae de diez, pero me parece que el momento no es para andar haciéndose los libres pensadores y pegando por pegar”.



El secretario de Desarrollo Humano remató sus declaraciones invitando a la ciudadanía “a que pasen por la oficina y compartan lo que estamos trabajando”. "Se está trabajando mucho y me parece muy positivo que se acerquen. Uno no tiene nada que esconder y nada que ocultar, sobre todo a la gente”, aseguró.