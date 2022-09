Entre los más destacados, señaló la baja de tasas a los pequeños contribuyentes: “Estamos hablando de bajarles un 30% cuando hoy es un 13%”, indicó y sumó: “también trabajamos en un proyecto de acceso a la información pública para que los plazos sean más cortos. Desde el 9 de mayo estamos esperando respuesta de la Secretaría de Gobierno”.

“También hemos trabajado en un proyecto para regularizar y controlar las residencias gerontológicas. Esto es algo que estamos desde el 2017 esperando para ponerle sobre el tapete de la discusión”, agregó Olano respecto de los temas que no han podido llegar al recinto.

Asimismo, agregó que “hoy no se puede controlar, excepto las cuestiones comerciales. Nosotros no sólo hemos pedido informes sino también hemos propuesto un proyecto para financiar los trámites del alquiler para darle una mano a los que precisan; también tenemos el proyecto del boleto estudiantil gratuito que es algo de avanzada. Son muchos los proyectos que se han trabado en Secretarías y Direcciones que no vuelven al Concejo. Tenemos muchos errores y eso lo va a evaluar la ciudadanía, pero hay muchas cuestiones que no vuelven al HCD porque se cajonean. Hemos pedido informes sobre los empleados o el robo en el Ecoparque y eso lo esperamos desdeel 2019 y eso también tiene que ver con el andamiaje de un Gobierno”.

“Hay Directores y Secretarios que no están a la altura de las circunstancias y ahí se traban muchos proyectos y pedidos de información”, resumió Olano y concluyó: “Hemos revisado todos los decretos que están en la página de la Municipalidad y hemos llegado hasta el 22 de agosto y conocemos cada uno de los pagos. Nuestra tarea también es controlar y cuando ha sido necesario hemos recurrido a la Justicia tanto en irregularidades en el autódromo, como en el temas de las prestaciones oftalmológicas en PAMI”.