Juan Ignacio Olano es el único concejal en actividad que tendrá la chance de renovar su banca en el cuerpo legislativo de la ciudad. Encabeza la lista de concejales de Juntos por el Entre Ríos y se muestra como un activo militante de la candidatura de Mauricio Davico y Julieta Carrazza en la ciudad.

En diálogo con Ahora Cero Radio, Olano remarcó que “estamos trabajando muy fuertemente para poder llegar a todos los vecinos con nuestra propuesta, hemos sumado equipos técnicos de todos los espacios que fuimos parte de la interna de Juntos por Entre Ríos y esa unidad se nota en cada reunión que hacemos, donde convergen diferentes expresiones”.

Asimismo, resaltó que “no tengo dudas de que Mauricio Davico va a ser el próximo intendente de Gualeguaychú, la gente en las PASO eligió un cambio, Juntos por Entre Ríos fue el espacio más votado. Y ahora estamos trabajando todos juntos para que en las Generales de octubre se repita esa tendencia y podamos ganar las elecciones”.

Olano sostuvo que “para mí es un orgullo muy grande poder tener la chance de renovar mi banca como concejal, he aprendido mucho en estos cuatro años y claramente quiero seguir aprendiendo para brindarle todo ese conocimiento a los vecinos y a la ciudad con proyectos que nos permitan mejorar la forma en que vivimos en Gualeguaychú”.

Fue crítico de algunos aspectos de la gestión municipal remarcando que “no somos necios y entendemos que hay puntos del gobierno de Piaggio que fueron buenos y nuestro objetivo de poder mejorar lo que se hizo bien. Pero hay una forma de hacer política que la gente no quiere más y en parte lo expresó en las PASO, donde muchos vecinos e inclusive, muchos empleados municipales, le dieron la espalda y votaron otra cosa”.

Sobre ese tema, dijo que “muchos en el Piaggismo se enamoraron de aquel 65% de votos que sacaron en 2019 y pensaron que con eso les alcanzaba. Pero claramente quedó demostrado que mucha gente que votó a Piaggio en 2019, hoy lo hizo y lo volverá a hacer por Davico, porque entienden que la gestión de gobierno tuvo algunas cosas que no fueron todo lo buenas que ellos la quisieron pintar. Hubo una actitud chocante y desafiante que a la gente no le gustó, hay funcionarios que tienen mucha soberbia, que son arrogantes. Y eso la gente no lo comparte”.

Sobre la continuidad de la Fiesta del Pescado y el Vino, Olano resaltó que “la fiesta es de la ciudad, nadie lo duda. Hay que corregir algunas cosas, principalmente transparentar los números, hacer un balance y presentarlo ante la comunidad. No puede ser que a nosotros como concejales se nos haya negado casi sistemáticamente cuando pedimos un balance de las fiestas anteriores. Una vez nos presentaron una especie de balance en una servilleta. Eso no se puede tolerar. Después debatamos si la fiesta se puede hacer con más artistas locales, con mayor llegada de sponsors y otras cosas, pero fundamentalmente, la comunidad tiene que conocer los números que arrojó cada fiesta”.