Juan Ignacio Olano mantuvo dialogo con Ahora Cero Radio y habló sobre la realidad que se encontraron tras asumir la gestión.

“Vengo de notificarme que me quieren cortar la luz de la Secretaria, es decir que Martín Piaggio me dejó esa deuda. Me quieren cortar la luz del lugar de donde se le da asistencia a toda la ciudad”, apuntó Olano.

En este sentido, enfatizó la necesidad de hacer la auditorias “desde el convencimiento” para “mostrarle a los ciudadanos de Gualeguaychú con lo que nos encontramos”.

“La gente está esperando que le mostremos cómo nos encontramos a la Municipalidad, y les vamos a decir la verdad. Un equipo va a hacer la auditoria, espero que dé bien, no espero que haya mantos de oscuridad, no queremos ir a la justicia a denunciar”, sentenció.

“Partimos de una situación muy compleja, desde lo edilicio, lo administrativo y lo social. A los que se fueron del gobierno les pido responsabilidad en estos momentos porque están hablando desde la melancolía de haber perdido en las urnas”, criticó el funcionario.

Y agregó: A nosotros nos decían que entrabamos en Disney y casi que es una casa embrujada”

Al respecto, dijo que este viernes el intendente Mauricio Davico dará cuenta de una fotografía de la situación.