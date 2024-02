Juan Ignacio Weimberg, abogado de Mauricio Davico contó que el jueves se llevó a cabo una audiencia por el caso que involucra al intendente de Gilbert, Fabián Constantino, donde los defensores del ex funcionario interpusieron un recurso para que se lo absuelva.

“A partir de ayer, corre un plazo de 20 días para que el Superior Tribunal de Justicia emita sentencia, puede ser más porque hay una carga de cuestiones importante, después queda un recurso más para ir a la Corte Suprema de la Nación. Si eso no se concede tendría que ir a la cárcel a cumplir con la sentencia”, explicó el letrado.

Por otro lado, Weimberg se refirió a la amistad que mantiene con Mauricio “Palito” Davico y expresó que el caso Amarras no perjudicó su relación.

En tanto, se detuvo en la causa y manifestó que “creo que debería darse el cumplimiento de la sentencia en base a organismos técnico que deben determinar cómo se hace la recomposición ambiental”.

En este sentido, ilustró que podría desarrollarse el emprendimiento inmobiliario: “Ellos tienen que cumplir la sentencia y replantearse el modelo, evaluar cuáles son las casas que se pueden hacer para no impactar negativamente en el humedal y obtener un certificado de aptitud ambiental”.

Foto: Mauricio Ríos

No obstante, el abogado enfatizó la importancia de que Amarras cumpla con la sentencia dictaminada antes de pensar en una continuidad.

Por otra parte, se refirió a la figura de Davico y elogió su carima, al cual calificó como “un don superlativo”.

No obstante, opinó que “todavía es un gobernante que está en construcción. Tiene muchas cosas positivas pero en el tránsito de todas las cuestiones tiene que ir incorporando más cosas”.

Al respecto, se pronunció sobre la adjetivación que recibió recientemente el intendente como “Messi de la gestión” y como “Eber Ludueña”: “Como ser humano él puede crecer muchísimo. Creo que la empatía que logra te impacta, es entrador, conoce muchas cosas que le afectan a la gente y las puede bajar a tierra”.

A su vez, se refirió a la gestión municipal y comentó que el Municipio “era un tembladeral de horas extras, era un descontrol. Si vos no tenías un control eso no va a funcionar y después los controles de combustibles, también hubo un ajuste y eso va a ser las bases de sustentación de todas las políticas públicas. Sin orden no se puede gestionar”.

En tanto, tocó la reunión que Davico mantuvo con Karina Milei y sus posibles efectos con el gobierno provincial: “Creo que él puede hablar temas de otra manera, según lo que puedo visualizar, Frigerio es más distante. El mismo gobernador dijo que no es momento de pelear, sino de estar juntos. Cuando tenes una persona tan cercana al gobierno nacional, tenes una mina de oro. Si yo fuera Frigerio, explotaría eso”, sostuvo.

A su vez, habló sobre el viaje de “Palito” a Brasil y la figura de Luciano Garro como Jefe de Gabinete : “Se creó la figura de jefe de gabinete, porque Davico va a estar afuera gestionando mucho tiempo y se necesita alguien que tome decisiones esos días”.

Y agregó: “Lo mejor de la gestión de Davico se va a ver en un año porque el marco de país va a ir mejorando. Yo le dije ‘ Que bueno que te tocó este marco porque acá se ve si sos realmente un político hábil’ “.

Por último, Weimberg se pronunció sobre el gobierno de Milei y afirmó que desde que asumió “ todos los días me levanto con una sonrisa, me pone contento que haya cambiado de dirección, siento que está cambiando la Argentina, que volvimos al mundo. Volver al mundo es ser un país que tiene una presión fiscal razonable”.

“Después de 12 años nosotros estamos percibiendo más de lo que gastamos. Cuando tenes más de 20 fideicomisos mal gastados que implicaban 20 mil millones de dólares, uno sabe que al país le va a hacer bien”, señaló.

Además, mencionó el cierre del Inadi y comentó que “había una mesa de mucha plata, y tenía muchos empleados, nosotros vamos a ser un país pagable. A partir de mayo cambia la situación, le va a entrar todo los ingresos del gas y la soja”.

Finalmente, dijo que “a mí no me importan las formas, sino los resultados, cuando veo muchos sectores que se quejan de Milei pregunto ¿Vos podes consensuar cuando hay gente que le roba a los argentinos?”, concluyó en referencia al trato que el presidente tuvo con sindicalistas y organizaciones.