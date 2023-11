Juan Ignacio Weimberg es uno de los postulantes para la función de la defensa del pueblo, sin embargo, no tiene intención de participar para ser electo sino para custodiar “algo tan valioso para Gualeguaychú”.

En este sentido, el abogado explicó que “Estar acá me da la posibilidad de vigilar la legitimidad del procedimiento. Solo pueden ir a la justicia los involucrados, los de afuera son de palo. Quiero participar para custodiar que todas estas cosas se hagan bien, porque desde afuera no se puede. Siendo postulante puedo tener un interés concreto”.

“Yo supongo que, si esto fracasa, o se readecúa el procedimiento, esto no va a llegar a ninguna parte porque está viciado de nulidad. Y si me eligen, me considero electo de forma nula e inconstitucional”, agregó.

En relación a las impugnaciones que ha recibido de grupos feministas, Weimberg señaló que “tendrían que darme 7 días para defenderme, igual tiempo que dieron para que me impugnen, y quedaría fuera de término porque debería ser resuelta antes de la sesión del Concejo. Y yo podría llevarla a la justicia después”.

En tanto, el abogado manifestó que Martín Piaggio debería entender que perdió por 3 mil votos y la transición debería ser sana.