Por Fabián Miró

Sobre la Fiesta de la Trilla, Bahillo dijo que se “trata de una fiesta que no solo rescata nuestra cultura y tradiciones, sino que también se ha transformado a nivel provincial y nacional en un producto turístico para Santa Anita, la zona y provincia”. Acotó que “la fiesta en donde se realizan laboreos y trilla de trigo con maquinaria antigua refaccionada, también rescata la cultura del trabajo, esfuerzo, el superar adversidades, la resiliencia que tienen nuestros productores. Las corrientes inmigratorias, la historia de las colonias oficiales, proyecto de vida de familias y demás”.

Sostuvo además que “nuestros productores con el paso del tiempo han ido cambiando de tecnología y continúan trabajando, produciendo, invirtiendo, en contextos y tiempos distintos, pero con el compromiso de siempre”.

Sobre el Dólar Soja 2, el funcionario nacional señaló que “esta segunda ventana que es la continuidad de la primera y que se extiende hasta el 31 de diciembre ha generado un fortalecimiento en las cuentas públicas, a la vez de generar una mejora en el ingreso a los productores”. Recordó que en el primer Dólar Soja en septiembre, “nosotros pedimos junto a esas medidas que se creen fondos para apoyar a los pequeños y medianos productores. Fue así que salió un programa que cerró la semana pasada, el cual se trataba de un aporte no reembolsable a productores de hasta 100 hectáreas de maíz, 400 de soja, consistente en 6.500 pesos por hectárea en soja y de 20.000 en maíz, programa al cual accedieron alrededor de 7.500 productores y si bien hay que pasarlos por el filtro de los criterios, estimamos que van a quedar alrededor de 6000, porque entendemos que toda medida que mejore, será bienvenida. Como estimamos que muchos productores no tenían soja en el mes de septiembre y se podía producir una injusticia si no accedía al dólar soja, qué mejor que sumarlos, hacerlo a un capital de trabajo sin reintegro para poder mejorar sus finanzas”.

Bahillo detalló que contra los pronósticos que tenían, “ingresaron mucho más productores, lo que nos deparó una linda sorpresa. Muchos chacareros, pequeños y medianos, todavía tenían soja en su poder. Esto generó algunas distorsiones en algunas cadenas como las del pollo, la leche, el engorde a corral de vacunos, porcinos, razón por la que estamos diseñando estrategias”.

Señaló que “en la ganadería de carne y de leche, tenemos problemas adicionales que son prexistentes al dólar soja que tienen que ver fundamentalmente con la sequía, también con que los precios no han acompañado la evolución de la inflación. Estamos tratando de llevar adelante medidas para paliar esta situación con un mercado que es el que va determinando los precios. El gobierno tiene liberado prácticamente todo lo que es exportación vacuna, salvo los siete cortes que deben quedarse en el mercado interno, que a su vez no tienen destino en el externo. Todo lo demás está autorizado, pero se ha dado una baja importante de precios de la carne en el mundo”. Puso como ejemplo a China que “era un país muy demandante se ha ralentizado bastante”.

Dijo que el consumo en Argentina se ha establecido “en unos 46/47 personas por kilo y por año, a lo que debemos sumarle 45 kilos de cerdo y 18 de pollo, por lo cual la proteína animal está cubierta en la dieta de las personas, aunque haya ido cambiando la composición de las mismas, lo cual provoca que haya menos presión sobre la carne vacuna con un precio que no logra recomponerse”.

Indicó también que “vamos a tratar de que no suceda lo que pasó siempre, que el precio se atrasa una y otra vez, hasta que en determinado momento, el productor deja de engordar, suplementar, generándose situaciones como las de ir vendiendo animales si reponer para mantener el rodeo. O no repone en etapa de terminación y después a los 4/5 meses ese novillo gordo que no se está trabajando hoy, que nos está faltando termina en una escasez de ofertas y de rebotes importantes que luego se traslada a la inflación en un círculo que no es virtuoso, razón por la que estamos tratando de generar alguna medida incentivando el consumo y la exportación, para ver si podemos, medianamente, que el precio acompañe a la inflación”.

La sequía

La mayor parte del país viene sufriendo los efectos de una sequía atroz. Al respecto, Bahillo señaló que “llevamos tres años de stress hídrico, lo cual es demasiado tiempo. Un año, cuando te falta agua, el productor lo puede amortiguar de alguna manera, pero tres años genera muchos problemas, siendo uno de los factores más importantes en la ganadería de carne y de leche, debido que se suman tres años seguidos de no poder conformar las reservas correspondientes para mantener una dieta equilibrada a lo largo de todo el año”.

“Esta es una adversidad que tenemos que ver como ayudamos desde el estado. Nada reemplaza lo que son los ciclos biológicos naturales, pero de alguna manera tenemos que tratar de llegar con la emergencia agropecuaria. Hemos multiplicado por 8 la cantidad de fondos que tendrá la emergencia y estamos abocados a un mecanismo que sea más ágil en este tipo de situaciones, porque la emergencia, por ley, no tiene un mecanismo ágil y llega tarde y mal. Vamos a tratar de establecer convenios con municipios y provincias”, agregó.

“Los municipios, por los procesos administrativos, son más rápidos para poder llegar con fondos a los productores y que los mismos puedan mantener o recomponer su capital de trabajo. El desafío para salir de esta coyuntura, para que estos problemas no nos sigan afectando es la llegar a un seguro multirriesgo. Estamos en un cambio climático que nadie puede negar. Tuvimos heladas en abril y en la primera semana de noviembre, razón por la que tenemos que adaptar herramientas en lo tecnológico y en lo financiero”, concluyó.