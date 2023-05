El Aldea San Antonio, Bahillo, junto a al intendente Mauro Díaz Chaves, y el diputado provincial, Leonardo Silva, un puente de alcantarilla que permite el transporte de la producción interdepartamental.

Además, recorrieron el puente que se construye sobre el Arroyo San Antonio. El objetivo de estas obras es desviar el tránsito pesado por una nueva traza y de esa forma evitar el ingreso de rodados de gran porte a la zona urbana además de contribuir con el mejoramiento de la conectividad y los caminos rurales.

Bahillo destacó el avance de las obras y aseguró: “me llena de orgullo ver las obras que planificamos cuando era ministro de la Producción de Entre Ríos”, añadiendo además que “quiero agradecer al Gobernador Bordet por haber asignado los recursos necesarios para llevar adelante este proyecto”.

El secretario Bahillo también hizo entrega de un aporte no reintegrable a la municipalidad de Aldea San Antonio con el objetivo de financiar, en el marco de la Emergencia Agropecuaria, la compra de material granular para el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales por un monto de $15.065.977.

En la recorrida Bahillo expresó: “estas obras y aportes van a permitir que muchos establecimientos productivos puedan desarrollar actividades más intensivas. Indudablemente el mejoramiento y la consolidación de los caminos van a permitir que se desarrollen mejor las actividades avícolas, lecheras, ganaderas y otras producciones que necesitan garantizar la accesibilidad los 365 días del año”.

Durante la tarde, en Urdinarrain, el Secretario entregó junto al intendente Sergio Martínez, un aporte de $55.120.000 que fue destinado a la adquisición de una moto niveladora y una pala cargadora, para el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales. Dicho aporte se enmarca en la ley 26.509 del Sistema Nacional para la Prevención y Migración de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

“Es importante la producción, pero también es importante la gente que vive en el campo y que se quiere quedar en el campo por un proyecto de vida y que muchas veces no lo puede obtener porque al no tener la conectividad necesaria, no puede trasladarse a los centros urbanos y todo eso produce un desarraigo. Ahí también hay un interés importante a la hora de decidir a dónde asignamos los fondos”, aseguró Bahillo.

Estuvieron presentes el subaministrador Provincial de Vialidad, Leonardo Cergneux; el presidente de la Junta de Gobierno de Rincón del Cinto, Elbio Mohr; el intendente de Larroque, Leonardo Hassell, el intendente de Enrique Carbó, Rodolfo Romero, el secretario de Gobierno y Hacienda de Urdinarrain, Carlos Möhlinger; la diputada provincial Mariana Farfán; la presidente de la comuna de Irazusta, Betina Hilt y el presidente del consorcio caminero de Urdinarrain, Juan Cruz Praderio.