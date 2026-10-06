NOCHE INOLVIDABLE
Juan Luis Alfaro se llevó la camiseta de Ángel Di María tras el empate entre Banfield y Rosario Central
Tras el empate 1-1 entre Banfield y Rosario Central, disputado anoche en el Florencio Sola, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, el mellizo Juan Luis Alfaro coincidió en el control de dopaje nada más y nada menos que con Ángel Di María.
Alfaro, que disputó los 90 minutos, aprovechó el encuentro en el control antidoping para fotografiarse junto al campeón del mundo y llevarse la emblemática camiseta N°11 del Fideo. ¡Noche inolvidable para el futbolista de Gualeguaychú!
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