Tras el empate 1-1 entre Banfield y Rosario Central, disputado anoche en el Florencio Sola, por la 11ª fecha del Torneo Clausura, el mellizo Juan Luis Alfaro coincidió en el control de dopaje nada más y nada menos que con Ángel Di María.



Alfaro, que disputó los 90 minutos, aprovechó el encuentro en el control antidoping para fotografiarse junto al campeón del mundo y llevarse la emblemática camiseta N°11 del Fideo. ¡Noche inolvidable para el futbolista de Gualeguaychú!