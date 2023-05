La serie no había arrancado bien. Juventud estaba arriba por el penal atajado por un especialista como Diego “Chito” Paez a Joaquín Carrizo, pero entró en escena Juan González que en el partido había tenido un par de buenas intervenciones como en un remate que le sacó a Bogliaciano. Precisamente con Juventud arriba en la serie, González se quedó con el tercer disparo, luego de haber estado cerca en los dos primeros. Y fue precisamente a Bogliacino que le detuvo el remate arrojándose a su izquierda.

En el quinto, Deportivo lo había dado vuelta. Razón por la que si Víctor Fiorotto marraba su penal, los de Urdinarrain se quedaban con la Copa. El remate del “Melli” fue con pierna derecha, fuerte, cruzado a la derecha de González que en la mejor volada de su carrera, metió la palma del guante de mano derecha para desviar un penal bien ejecutado con fuerza y precisión. Después fue tiempo de festejos y de recibir los premios. Juan fue elegido como el mejor jugador de la cancha y el arquero con la valla menos vencida.

Al término del partido dijo que “fue un encuentro muy duro y cada vez que jugamos, por Juventud Unida, con ellos se dan partidos muy intensos y si bien pudimos definirlo en la cancha llegamos a la tanda de penales en donde me sentí muy seguro que uno al menos iba a atajar y por suerte se nos dio. Me tiré bien en los primeros penales, es más en el segundo, Gastón Palacios, no podía creer que terminaran en gol porque pasé al lado. Sabía que uno se me tenía que dar y por suerte se me dio en el tercer y en el quinto, mientras que en el cuarto los palos jugaron a mi favor”. Sin dudas, el quinto, el de Fiorotto, fue el más complicado. “Un remate muy fuerte que me sacudió por la potencia. Me levanté porque pensé que seguía el rebote, pero por fortuna el rebote no fue hacia el arco” Contó que “terminado el partido a cada uno de los compañeros que abracé les dije que nos sacamos el maleficio, la espina que teníamos dela final del año pasado, las malas que tuvimos que pasar injustamente, porque, la verdad, no merecíamos pasar por tantas adversidades”.

Ángel David Tellechea señaló que “pasamos por momentos muy duros, perder finales que nos dolieron mucho, pero hoy tuvimos la revancha en un partido muy duro. Los dos tuvimos nuestros momentos, pero nosotros contamos con un fenómeno bajo los palos que es Juan Manuel González que atajó dos penales de manera notable. Deportivo es un club que pelea todo lo que juega es protagonista siempre. Jugar finales es algo que no tiene precio, máxime como la de hoy que nos tocó ganarla”.