“Estamos con muchas expectativas; necesitamos subir votos propios, y dependemos además de los votos que sacará Juntos por Entre Ríos y el Frente de Todos porque la repartición de las bancas es por sistema D’hont”, es decir, promediando los votos obtenidos por cada fuerza.

Rossi aseguró que están transitando el camino del puerta a puerta, recorriendo la provincia: “Vemos que la elección está muy polarizada y nacionalizada. Hemos conversado con mucha gente y lo único que quieren es trabajar. Hay sectores medios y medios bajos que están empobrecidos y nos dicen que no les alcanza la plata para llegar a fin de mes; y no hablamos sólo de personas que están en la pobreza, sino de trabajadores y monotributistas”, alertó el socialista acerca de la situación económica de Argentina.

Aseguró que “el cambio en las políticas económicas del gobierno nacional no alcanzan; además se destinan a un sector de la sociedad, no a todos. La idea no es endeudarnos como Macri, ni emitir como Alberto Fernández. Son gobiernos que carecen de imaginación, de audacia; por eso nosotros proponemos un shock productivo para generar más trabajo y en mejores condiciones”, sentenció.

En cambio, desde el socialismo proponen “cero impuesto a las ganancias para las Pymes y los emprendedores para que reinviertan esas ganancias para generar más empleo. En vez de comprar dólares, buscamos la reinversión y la ampliación de las empresas de Entre Ríos que está colmada de cooperativas y de empresas familiares”, indicó Rossi.

Además, se refirió a la necesidad de potenciar a los emprendedores y poner a disposición todos los elementos que necesiten para producir, tanto maquinarias como herramientas. “La salida del país es a través del trabajo y la producción”, aseguró.

Finalmente, enumeró algunos ejes que consideran fundamentales a la hora de trabajar en el Congreso: Por un lado, la reforma laboral pensándola desde una mirada creativa y no conservadora; y la reducción de la jornada laboral y de los impuestos a quienes generan trabajo. “Es una discusión que hay que darla”, dijo Rossi y concluyó: “Tenemos que apostar por mensajes de pacificación que propongan y no que acentúen aún más la grieta”.