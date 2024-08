Juan Martín Veglienzone es una figura destacada en el fisiculturismo local y hace dos semanas se consagró campeón en el Torneo Monumento de la Bandera, en la categoría Men’s Physique, que se llevó a cabo en Santa Fe.

Ese logró le permitió clasificarse al Campeonato Argentino, que se celebrará este domingo en la ciudad de Buenos Aires, donde el objetivo máximo para él es clasificarse al Sudamericano de la especialidad.

En diálogo con Ahora ElDía, el deportista de 26 años contó cómo es su preparación para la competencia y explicó detalles de lo que se evalúa en un torneo de fisicoculturismo.

“Mi preparación arranca desde hace 100 días. Me preparo solo, tanto en la dieta como en el entrenamiento. Lo hago todo por mi cuenta y el objetivo es llevar mi cuerpo a un déficit calórico bastante alto, ya que debemos llevar el cuerpo al límite de estar sin grasa, que eso es lo que hace que este bien definido y se pueda mostrar todos los músculos parte por parte arriba del escenario”, detalló.

“Además siete días antes, en mi caso hago una deshidratación, porque entre el músculo y la piel hay sal y la idea es sacar esa sal para que se pegue la piel al músculo”, agregó.

Mientras que en cuanto a lo que se evalúa en la competición, Veglienzone explicó: “Son cuatro las poses reglamentarias que hacemos. Perfil derecho, de frente, derecho de nuevo, de espalda, perfil izquierdo y de frente de vuelta. Obviamente, cada pose tiene su truquito para mostrarte mejor y hay que saber posar, porque si lo hacés mal no podes mostrar bien tu cuerpo, que es para lo que trabajamos nosotros. Y si no sabemos posarlo arriba del escenario no hay demostración de lo que realmente es lo que tenés”

Por último, el fisiculturista indicó sobre su participación en este torneo afrontará que, “las expectativas para el Campeonato Argentino no diría que son altas porque hay muchos y muy buenos atletas por ser un certamen, pero existe la posibilidad de clasificar a Sudamericano y es el sueño de todos los que hacemos esta disciplina”.