Juan Olano: "Puerta del Sol no es una prioridad para Gualeguaychú"

El flamante concejal de la oposición aseguró que “no tenemos información fehaciente sobre la adquisición del predio, pese a una serie de pedidos que elevamos a las autoridades pertinentes, ya que consideramos vital que nos bajen información para hablar con propiedad y no sobre supuestos, resultando poco serio que un concejal elegido por el pueblo haga referencia a trascendidos”. Acotó que resulta imprescindible “contar con una información más clara, precisa y no puede ser- en lo personal- que me entere de la operación por un anuncio que hizo en Radio Cero el Intendente, una negociación que tiene un monto elevado que podría ser destinado a una serie de obras que la gente reclama”.

Expresó que para el “vecino de Gualeguaychú -de ninguna manera- la compra de una playa es una prioridad, teniendo en cuenta falencias, necesidades como las de las últimas horas, jornada del domingo, donde sectores de la ciudad se quedaron sin un servicio elemental como el del agua hasta entrada en la noche. Pasó en sectores de Pueblo Nuevo también en los barrios Trinidad y Esperanza, vecinos que tuvieron que esperar hasta las 11 de la noche para contar con un servicio elemental en una jornada que se caracterizó por las altas temperaturas”. Destacó que la “la falta de un buen servicio es prioritario, un derecho humano básico que no puede faltar”.

Olano alertó que se “viene la temporada turística y la demanda de agua potable se va a incrementar, razón por la cual se debe atender esa demanda y no salir de compras”. Aclaró que su deseo es que “Gualeguaychú sea visitado por la mayor cantidad de gente posible y que a la ciudad le vaya bien, pero tenemos que mejorar los servicios, primero por nuestra gente, luego por quienes nos visitan”.

“No se puede especular con la faltante de agua, los cortes de energía, y calles que se encuentran en estado deplorable”, opinó el legislador y aseguró que que el gobierno debe “pensar en lo inmediato, en los problemas que sufre el vecino”. Destacó que “cuando se estaba debatiendo la ley de emergencia en materia económica, los vecinos de la ciudad nos estábamos enterando que el Municipio compraba Puerta del Sol por un monto de 20 millones de pesos”.

Sobre la posición que tomará la bancada opositora, adelantó que se está hablando, pero que “no tenemos una postura definida como bloque, debido a que no contamos con los detalles de la negociación. Queremos ser responsables, conocer todos los detalles, precisiones de la operación para luego expedirnos al respecto”.

Comentó que la información que “no nos llegó, tiene que ser pública para todos los vecinos, que la gente sepa porque se compró un predio que de ninguna manera es prioritario”.

Para concluir, resaltó que “los trece concejales, 8 del oficialismo y 5 de la oposición, se enteren de los pormenores de la compra y no quedarnos con el título de “compró o alquiló Puerta del Sol”.